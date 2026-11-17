Bộ tiêu chuẩn gồm 4 nhóm yêu cầu cốt lõi về cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế và chuyên môn. Cơ sở chỉ được xếp loại đạt chuẩn khi 100% tiêu chuẩn thuộc phạm vi áp dụng đều đạt mức "Có".

Về cơ sở vật chất, đơn vị phải hoạt động đúng địa điểm, quy mô được cấp phép; bố trí khu đón tiếp, sơ đồ chỉ dẫn và biển hiệu ghi tối thiểu tên cơ sở, số giấy phép hoạt động, thời gian làm việc. Riêng nhà hộ sinh, cơ sở lọc máu và cơ sở cấp cứu ngoại viện bắt buộc có phương tiện vận chuyển cấp cứu chuyên dụng hoặc hợp đồng hỗ trợ vận chuyển cấp cứu hợp pháp.

Chuẩn hóa điều kiện hành nghề nhằm bảo đảm an toàn người bệnh tại các cơ sở y tế ngoài bệnh viện. Ảnh minh họa: AI

Các cơ sở cũng phải bảo đảm phân loại, thu gom, lưu giữ và xử lý chất thải y tế đúng quy định môi trường. Đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ y tế phải có giấy phép còn hiệu lực, nhân viên phụ trách có chứng chỉ đào tạo và được trang bị liều kế cá nhân để theo dõi định kỳ.

Về nhân sự, cơ sở phải có đủ người hành nghề về số lượng lẫn trình độ, phù hợp với danh mục kỹ thuật và quy mô cấp phép. Người chịu trách nhiệm chuyên môn phải đáp ứng điều kiện pháp luật, trong khi đội ngũ hành nghề phải cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Về thiết bị y tế, cơ sở phải trang bị đủ máy móc phù hợp chuyên môn kèm hồ sơ quản lý; xây dựng quy trình vận hành, bảo dưỡng, xử lý sự cố và thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn còn hiệu lực đối với các thiết bị bắt buộc.

Về chuyên môn, các bộ phận phải bố trí an toàn, thuận tiện; áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế (nếu tự xây dựng quy trình áp dụng riêng thì không được trái quy định của Bộ). Đồng thời, cơ sở phải bảo đảm đủ túi sơ cứu, cấp cứu ban đầu; tuân thủ quy định quản lý thuốc, hồ sơ bệnh án, kiểm soát nhiễm khuẩn, chất lượng xét nghiệm và quy trình bào chế thuốc cổ truyền (nếu có).

Theo TS. Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Thông tư số 46/2026/TT-BYT được thiết kế ngắn gọn, tương đương điều kiện thẩm định cấp phép nên không phát sinh thủ tục hành chính mới hay ảnh hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân.

Hằng năm, Sở Y tế các địa phương sẽ kiểm tra, tổng hợp kết quả tự đánh giá chất lượng của các cơ sở trên địa bàn để báo cáo Bộ Y tế, góp phần minh bạch thông tin giúp người bệnh lựa chọn dịch vụ y tế an toàn.