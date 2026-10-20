Phòng khách tối giản chỉ cần 3 món nội thất này, mua sắm nhiều vừa tốn tiền vừa chật nhà

Thay vì chạy theo những món nội thất cầu kỳ, gia chủ nên ưu tiên 3 món nội thất thiết yếu cho phòng khách dưới đây.

Ghế sofa

Sofa thường là món nội thất chiếm diện tích đáng kể và thu hút sự chú ý đầu tiên khi bước vào phòng khách. Bởi vậy, lựa chọn đúng kiểu dáng, chất liệu và màu sắc sẽ góp phần định hình phong cách chung của không gian.

Để dễ phối hợp với các món đồ khác, gia chủ có thể ưu tiên những gam màu trung tính như trắng kem, be, xám hoặc nâu nhạt. Những màu sắc này tương đối linh hoạt, phù hợp với nhiều phong cách nội thất và ít tạo cảm giác nặng nề cho căn phòng. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể bổ sung gối tựa có màu sắc nổi bật thay vì chọn một chiếc sofa quá nhiều họa tiết.

Về chất liệu, sofa vải là lựa chọn đáng cân nhắc với những gia đình muốn tiết kiệm chi phí. Dòng sản phẩm này có nhiều kiểu dáng, màu sắc và thường mang lại cảm giác mềm mại, thoải mái khi sử dụng. Tuy nhiên, người mua nên quan tâm đến khả năng vệ sinh, độ bền của vải và cấu tạo đệm trước khi quyết định.

Trong khi đó, sofa da hoặc da nhân tạo có thể tạo vẻ hiện đại, sang trọng. Dù vậy, chất lượng giữa các sản phẩm có sự khác biệt đáng kể. Một số loại da nhân tạo kém chất lượng có thể bong tróc, bạc màu sau thời gian sử dụng, khiến sofa nhanh xuống cấp. Vì thế, đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài hay giá bán mà bỏ qua độ bền của chất liệu.

Với phòng khách nhỏ, sofa có thiết kế gọn gàng, ít chi tiết cầu kỳ thường là lựa chọn phù hợp hơn những mẫu đồ sộ, nhiều hoa văn. Kích thước vừa vặn sẽ giúp không gian thông thoáng và thuận tiện cho việc di chuyển.

Với phòng khách nhỏ, sofa có thiết kế gọn gàng, ít chi tiết cầu kỳ thường là lựa chọn phù hợp

Bàn trà nhỏ

Bàn trà là món nội thất giúp hoàn thiện khu vực tiếp khách. Đây là nơi đặt cốc nước, bánh kẹo, hoa quả hoặc một vài món đồ sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, gia chủ không nhất thiết phải chọn bàn có kích thước lớn mới đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt.

Những mẫu bàn trà nhỏ, thiết kế hiện đại đang là lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt với căn hộ chung cư hoặc phòng khách có diện tích hạn chế. Bàn nhỏ giúp tiết kiệm không gian, tạo khoảng trống cho việc đi lại và có thể dễ dàng di chuyển khi cần sắp xếp lại phòng để đón đông người.

Ngược lại, một chiếc bàn quá cồng kềnh có thể chiếm nhiều diện tích sử dụng, khiến việc di chuyển trong phòng trở nên bất tiện. Vì vậy, trước khi mua, bạn nên cân nhắc khoảng cách giữa bàn, sofa và lối đi để bảo đảm sự thoải mái khi sinh hoạt.

Ngoài kích thước, kiểu dáng bàn cũng cần hài hòa với sofa và kệ tivi. Một thiết kế đơn giản, màu sắc đồng điệu sẽ giúp tổng thể phòng khách trông thống nhất mà không cần bổ sung quá nhiều đồ trang trí.

Kệ để tivi

Dù tivi được treo trực tiếp lên tường, một chiếc kệ bên dưới vẫn có thể phát huy nhiều công dụng. Ngoài việc đặt đầu thu, điều khiển và các phụ kiện liên quan, kệ tivi còn tạo thêm không gian lưu trữ, giúp phòng khách trông hoàn chỉnh hơn.

Gia chủ có thể chọn tủ có ngăn kéo để cất những món đồ thường dùng hoặc một chiếc kệ dài, thiết kế đơn giản để tạo cảm giác nhẹ nhàng. Với những gia đình theo đuổi phong cách tối giản, một mẫu kệ hình chữ nhật, đường nét thanh thoát thường đã đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Tuy nhiên, không phải chiếc tủ càng nhiều ngăn càng tiện lợi. Những thiết kế chia quá nhiều ô có thể khiến tổng thể rối mắt, đồng thời tạo thêm vị trí tích tụ bụi và khiến việc lau chùi mất thời gian. Nếu không có nhu cầu lưu trữ lớn, gia chủ nên ưu tiên thiết kế ít ngăn, dễ vệ sinh.

Đặc biệt, kích thước kệ cần tương xứng với diện tích phòng và vị trí đặt tivi. Một chiếc tủ quá lớn không chỉ chiếm diện tích mà còn khiến khu vực tiếp khách trở nên bí bách. Ngược lại, kệ có kích thước phù hợp sẽ giúp cân bằng bố cục và tăng tính tiện dụng.

Kệ tivi tạo thêm không gian lưu trữ, giúp phòng khách trông hoàn chỉnh hơn

Có thể thấy, ghế sofa, kệ tivi và bàn trà là 3 món nội thất có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu cơ bản của một phòng khách. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý thêm về cách lựa chọn kích thước, chất liệu và kiểu dáng phù hợp với diện tích thực tế.

Trước khi mua sắm, nên đo đạc không gian, xác định nhu cầu sử dụng và dự trù ngân sách. Những món đồ ít dùng hoặc chỉ có tác dụng trang trí không nhất thiết phải mua ngay. Khi cần, bạn vẫn có thể bổ sung đèn, cây xanh hay tranh treo tường để tạo điểm nhấn.