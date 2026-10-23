Phòng khách sạn được vệ sinh thế nào giữa 2 lượt khách?

Du khách trải nghiệm tại khách sạn ở TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Sau khi khách trả phòng, nhân viên buồng phòng phải làm sạch nhiều khu vực và vật dụng trước khi đón lượt khách tiếp theo. Tuy nhiên, không phải món đồ nào cũng được vệ sinh với tần suất như nhau.

Theo tạp chí du lịch Mỹ Travel + Leisure, những vật dụng dễ bị bỏ sót trong quá trình dọn phòng có thể gồm gối trang trí, khăn trải cuối giường, điều khiển tivi, điện thoại bàn và các vật dụng tại khu vực quầy bar. Thời gian hạn chế cũng khiến việc làm sạch mọi chi tiết trở thành thách thức trong quá trình vận hành.

Hai nhân viên thay ga giường phòng khách sạn sau khi khách rời đi. Ảnh: Liliana Drew/ Pexels.

Ga giường, khăn tắm được thay sau mỗi lượt khách

Ga giường, vỏ gối ngủ và khăn tắm là những món đồ tiếp xúc trực tiếp với khách, thường được thu gom để giặt và thay mới sau mỗi lượt lưu trú. Nhân viên buồng phòng cũng cần vệ sinh phòng tắm, bổ sung đồ dùng cá nhân và kiểm tra tình trạng chung trước khi bàn giao phòng.

Bên cạnh đồ vải, các bề mặt cứng trong phòng tắm như bồn rửa, vòi nước và bồn cầu cũng cần được làm sạch. Tuy nhiên, quy trình cụ thể có thể khác nhau tùy chính sách và tiêu chuẩn vận hành của từng khách sạn.

Việc dọn phòng không chỉ dừng ở thay ga giường, lau sàn mà còn bao gồm những vật dụng khách thường xuyên chạm tay. Đây là nhóm cần được chú ý trong quy trình vệ sinh, ngay cả khi bề mặt chưa xuất hiện dấu hiệu bẩn rõ ràng.

Bên trong căn phòng khách sạn tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Gối trang trí, khăn trải cuối giường có thể không được giặt thường xuyên

Khác với ga giường và vỏ gối ngủ, những món đồ trang trí bằng vải như gối tựa, khăn trải ngang cuối giường có thể không được thay hoặc giặt sau mỗi lượt khách tại một số khách sạn.

Tạp chí Southern Living cũng từng đề cập đến việc gối trang trí không phải lúc nào cũng nằm trong lịch giặt định kỳ, dù chúng có thể được nhiều người cầm nắm trong quá trình sử dụng.

Ngoài đồ trang trí, những vị trí khó tiếp cận như chân tường, phía sau bàn đầu giường hoặc các khe nhỏ cũng có thể ít được chú ý hơn trong quá trình dọn phòng thông thường.

Tuy nhiên, việc một món đồ không được giặt sau mỗi lượt khách không đồng nghĩa nó chắc chắn bẩn hoặc gây nguy cơ sức khỏe. Tần suất vệ sinh phụ thuộc vào chính sách của khách sạn, chất liệu và tình trạng sử dụng. Du khách có thể đặt gối trang trí sang một bên nếu không muốn sử dụng, đồng thời báo nhân viên nếu phát hiện vết bẩn hoặc mùi bất thường.

Điều khiển tivi là vật dụng rất nhiều khách chạm vào. Ảnh: Margo Evardson/ Pexels.

Điều khiển tivi, công tắc đèn và điện thoại bàn cần được chú ý

Điều khiển tivi, công tắc đèn, điện thoại bàn và tay nắm cửa là những vật dụng thường xuyên được chạm vào nhưng không phải lúc nào cũng dễ nhận ra dấu bẩn bằng mắt thường.

Bộ điều chỉnh nhiệt độ, nút bấm thiết bị và tay vặn vòi nước cũng thuộc nhóm bề mặt cần được vệ sinh thường xuyên. Dù nhiều khách sạn đã đưa các vị trí này vào quy trình làm sạch, du khách vẫn có thể chủ động kiểm tra khi nhận phòng.

Nếu muốn vệ sinh lại, khách có thể sử dụng khăn lau phù hợp với từng bề mặt. Với thiết bị điện tử, không nên phun trực tiếp chất lỏng lên thiết bị hoặc dùng hóa chất không phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

Việc chủ động lau lại một số bề mặt không có nghĩa khách sạn đã bỏ qua khâu vệ sinh. Đây đơn giản là cách giúp du khách yên tâm hơn khi sử dụng những vật dụng có tần suất tiếp xúc cao.

Tay nắm cửa cũng là vị trí cần chú ý. Ảnh: Cottonbro studio/ Pexels.

Ly uống nước, máy pha cà phê cần được chú ý hơn

Ly thủy tinh, cốc sứ và dụng cụ pha cà phê cần được làm sạch trước khi phục vụ lượt khách tiếp theo. Các bề mặt xung quanh như tay nắm tủ lạnh mini, nút bấm thiết bị và khu vực quầy bar cũng cần được vệ sinh theo quy trình của khách sạn.

Với những vật dụng có thể tái sử dụng, điều quan trọng không nằm ở chất liệu thủy tinh, sứ hay nhựa mà ở cách làm sạch và bảo quản sau vệ sinh. Một chiếc ly được đặt ngay ngắn trên khay không đồng nghĩa với việc du khách có thể xác định chắc chắn nó đã được làm sạch đúng quy trình.

Nếu phát hiện vết son môi, cặn bẩn hoặc dấu hiệu chưa được rửa sạch trên ly và cốc, khách nên đề nghị khách sạn đổi vật dụng. Tương tự, máy pha cà phê và các dụng cụ đi kèm cần được kiểm tra nếu có cặn hoặc dấu hiệu bất thường.