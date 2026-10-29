Phòng học nghề tại chỗ vùng ven đô tạo bệ phóng việc làm cho người học

Sinh viên Trường Cao đẳng Long An học thực hành.

Vành đai ven đô đang là nơi diễn ra quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa mạnh mẽ với sự hình thành của hàng loạt khu, cụm công nghiệp cùng hệ thống dịch vụ phụ trợ kỹ thuật. Sự chuyển dịch này đòi hỏi nguồn nhân lực kỹ thuật cơ sở rất lớn, song cũng đặt ra bài toán đào tạo nghề cho những lao động địa phương muốn chuyển đổi việc làm. Mô hình các phòng học nghề tại chỗ đặt ngay tại địa bàn vùng ven trở thành lựa chọn tối ưu, giúp học viên tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa chi phí và nhanh chóng tiếp cận tay nghề thực tế.

Lợi thế học nghề gần nhà và thích ứng nhu cầu khu công nghiệp

Sinh viên Dương Chí Thành (SN 2006, quê ở xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh), đang theo học ngành Công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Long An cho biết, việc lớp học được tổ chức ngay tại địa phương mang lại sự tiện lợi rất lớn cho bản thân và gia đình. Người học không phải chịu gánh nặng chi phí ăn ở đắt đỏ xa nhà mà vẫn được tiếp cận chương trình đào tạo chuẩn mực. Tại phòng học nghề, Chí Thành cùng các bạn được trang bị đầy đủ kiến thức về cấu tạo động cơ, nguyên lý vận hành và trực tiếp thực hành quy trình sửa chữa, bảo dưỡng xe.

“Những bài tập thực hành gắn sát tình huống thực tế giúp học viên tích lũy sự tự tin, tạo nền tảng để sau khi hoàn thành khóa học có thể làm việc ngay tại các gara, trạm bảo dưỡng hoặc cơ sở sửa chữa trong vùng”, Chí Thành cho hay.

Chia sẻ về khả năng thích ứng của người học tại chỗ, anh Nguyễn Văn Nhân (SN 1994, quê ở xã An Định, tỉnh Vĩnh Long), theo học ngành Công nghệ ô tô nhìn nhận rằng chương trình đào tạo hiện tại bám rất sát nhu cầu tuyển dụng thực tế. Phần lớn học viên sau khi hoàn thành chương trình đều có thể đảm nhận tốt vị trí kỹ thuật viên bảo dưỡng, thợ phụ tại các xưởng dịch vụ, showroom hay trạm sửa chữa ô tô tải trên địa bàn.

Mô hình các phòng học nghề tại chỗ đặt ngay tại địa bàn vùng ven trở thành lựa chọn tối ưu.

"Mặc dù đối với các dòng xe đời mới sử dụng công nghệ điều khiển điện tử phức tạp, thợ nghề vẫn cần được chỉ dẫn thêm để làm quen quy trình chuyên sâu, nhưng kiến thức cơ bản từ phòng học nghề là điểm tựa ban đầu vững chắc. Khả năng học nghề gần nhà giúp người học vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa dễ dàng tìm kiếm việc làm mà không cần phải di chuyển xa xôi”, anh Nhân tâm sự.

Gắn kết doanh nghiệp để đón đầu chuyển dịch công nghệ sản xuất

Để các phòng học nghề vùng ven đô thực sự là bệ phóng nghề nghiệp thay vì chỉ dừng lại ở việc cấp bằng cấp hay chứng chỉ, khâu liên kết với hệ thống doanh nghiệp bản địa đóng vai trò quyết định. Ông Trần Minh Đức, Phó Trưởng khoa Cơ khí Trường Cao đẳng Long An cho biết, nhà trường luôn xác định phương châm đào tạo phải xuất phát từ đòi hỏi thực tế của dây chuyền sản xuất. Nhà trường liên tục mở rộng quan hệ hợp tác với các nhà máy, tập đoàn công nghiệp lân cận nhằm tạo hành lang thực tập và cơ hội việc làm rộng mở cho người học.

“Điển hình vào ngày 17/4/2025, trường đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Công ty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam về phối hợp đào tạo, tuyển chọn thực tập sinh, tập huấn kỹ năng phỏng vấn và tiếp nhận làm việc chính thức sau tốt nghiệp. Trước đó, vào năm 2023, trường đã chủ động tổ chức Hội thảo đào tạo phối hợp với doanh nghiệp và thành lập Hội đồng tư vấn nghề Cơ điện tử nhằm cập nhật kịp thời các tiêu chuẩn tay nghề từ thực tiễn sản xuất”, ông Trần Minh Đức thông tin.

Đối với các địa bàn ven đô tập trung mật độ nhà máy cao như Đức Hòa, Bến Lức hay Cần Giuộc, việc đưa doanh nghiệp vào tham gia xây dựng chương trình giảng dạy giúp người học tiếp cận công nghệ mới nhất. Theo ông Đức, trước sự thay đổi nhanh chóng của dòng vốn đầu tư và tự động hóa, nhà trường duy trì cơ chế tiếp nhận thường xuyên các phản hồi từ bộ phận kỹ thuật của các nhà máy.

"Nhờ đó, nội dung giáo trình tại các phòng học nghề được rà soát và điều chỉnh liên tục, hạn chế tối đa nguy cơ kiến thức bị lạc hậu so với thực tế. Mục tiêu đào tạo là giúp học viên không chỉ vững tay nghề trước mắt mà còn sở hữu khả năng tự thích ứng linh hoạt trước sự biến đổi liên tục của thị trường lao động", ông Đức nhấn mạnh.

Để các phòng học nghề vùng ven đô thực sự là bệ phóng nghề nghiệp, khâu liên kết với hệ thống doanh nghiệp bản địa đóng vai trò quyết định.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, việc tổ chức phòng học nghề tại chỗ cho học viên vùng ven đô đòi hỏi tính thích ứng rất cao về phương thức truyền đạt và thời gian. Do phần lớn người học là đối tượng vừa đi làm vừa muốn học thêm nghề mới, quỹ thời gian eo hẹp nên nhà trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát nhu cầu, bố trí khung giờ học ngoài giờ hoặc ca kíp linh hoạt. Nội dung bài giảng được tinh gọn, tập trung vào thao tác hướng dẫn trực tiếp để người học có thể vận dụng được ngay vào công việc mưu sinh.

“Nhà trường cũng phổ biến cặn kẽ các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học nghề của Nhà nước cho từng đối tượng đủ điều kiện, đồng thời theo sát quá trình rèn luyện để tháo gỡ kịp thời các khó khăn của học viên. Sự đồng hành này giúp người lao động ven đô an tâm hoàn thành khóa học, tự tin chuyển đổi nghề nghiệp và nâng cao thu nhập một cách bền vững”, ông Đức khẳng định.