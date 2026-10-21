Phóng hỏa nhà trọ sát hại người tình bất thành, người đàn ông lĩnh 12 năm 9 tháng tù

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tuấn 12 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự và 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Tuấn là 12 năm 9 tháng tù.

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, năm 2018, Lương Văn Tuấn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Kiều T. (SN 1987, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên). Đến ngày 21/12/2025, chị T. chủ động đề nghị chấm dứt mối quan hệ nhưng Tuấn không đồng ý, nhiều lần tìm cách níu kéo tình cảm song đều bị từ chối.

Bực tức vì chị T. kiên quyết chia tay và cho rằng chị đã có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Tuấn nảy sinh ý định làm hại người tình.

Rạng sáng 24/12/2025, Tuấn rút xăng từ chiếc xe máy đang sử dụng, đổ đầy vào chai nhựa loại 1,5 lít rồi mang đến phòng trọ của chị T. tại phường Khương Đình, TP Hà Nội.

Khi đến nơi, thấy xe máy của chị T. dựng trước cửa phòng trọ, Tuấn xác định chị T. đang ở bên trong. Bị cáo dùng khóa chữ U mang theo khóa trái cửa sắt, sau đó đổ xăng lên khu vực cửa ra vào, cửa sổ gỗ và yên xe máy của chị T. rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng lên, Tuấn nhanh chóng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong phòng trọ có chị T. và anh Nguyễn Công H. (SN 1988, trú tại Hà Nội).

Phát hiện lửa bùng cháy dữ dội phía ngoài cửa sắt và cửa sổ, chị T. hoảng hốt hô hoán, kêu cứu. Nghe tiếng tri hô, những người sinh sống cùng khu trọ lập tức chạy đến dập lửa, phá khóa cửa, kịp thời giải cứu hai người mắc kẹt bên trong.

Sau khi thoát nạn, nhận thấy chiếc khóa chữ U dùng để khóa cửa phòng trọ giống loại khóa trước đây chị từng đưa cho Tuấn sử dụng, chị T. đã gọi điện cho Tuấn để làm rõ. Qua cuộc gọi, chị T. biết Tuấn là người đến phòng trọ phóng hỏa nên đã trình báo sự việc tới Công an phường Khương Đình.

Về phía Tuấn, sau khi gây án, bị cáo điều khiển xe máy lên cầu Vĩnh Tuy với ý định tự tử. Tuy nhiên, khi biết chị T. vẫn còn sống, Tuấn từ bỏ ý định nhảy cầu và tiếp tục đi lang thang.

Đến khoảng 5h ngày 25/12/2025, Tuấn đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, hai người bị hại là chị T. và anh H. đều không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tài sản. Đồng thời, cả hai có đơn đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn.