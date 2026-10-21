Phóng hỏa đốt người tình, lĩnh án gần 12 năm 9 tháng tù

Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: NAM DŨNG)

Theo cáo trạng truy tố, năm 2018, Lương Văn Tuấn có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Kiều T (sinh năm 1987, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên). Đến ngày 21/12/2025, chị T đề nghị chấm dứt mối quan hệ với Tuấn. Tuấn không chấp nhận “dứt tình” và tìm cách muốn níu kéo tình cảm, nhưng chị T kiên quyết từ chối. Bực tức vì bị chị T từ chối tình cảm, lại thấy chị có người đàn ông khác nên Tuấn tìm cách làm hại chị T.

Rạng sáng 24/12/2025, Tuấn rút xăng từ xe máy mà bị cáo đang điều khiển, bơm đầy vào chai nhựa 1,5 lít rồi mang theo đến phòng trọ của chị T ở phường Khương Đình, Hà Nội.

Thấy xe máy của chị T để trước cửa phòng trọ, biết chị T đang ở trong phòng, Tuấn dùng khóa chữ U mang theo khóa cửa sắt lại, lấy chai xăng ra đổ lên khu vực cửa sắt ra vào, cửa sổ gỗ và yên xe máy của chị T. Sau đó, Tuấn châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, bị cáo chạy ra ngoài, điều khiển xe máy bỏ đi.

Thời điểm xảy ra đám cháy, trong phòng trọ có chị T và anh Nguyễn Công H (sinh năm 1988, ở Hà Nội).

Phát hiện thấy lửa cháy bùng lên bên ngoài cửa sắt và cửa sổ phòng trọ, chị T hô hoán kêu cứu và được mọi người cùng khu trọ chạy đến dập lửa, phá khóa cửa, giải cứu cho 2 người.

Nhận thấy chiếc khóa cửa là loại khóa chữ U mà chị T từng cho Tuấn sử dụng, chị T gọi điện cho Tuấn và biết Tuấn là người đã đến phòng trọ phóng hỏa nên đã trình báo sự việc tới Công an phường Khương Đình.

Về phía Tuấn, sau khi gây án, bị cáo phóng xe máy lên cầu Vĩnh Tuy với ý định sẽ tự tử. Nhưng khi biết tin chị T chưa chết, Tuấn không nhảy cầu nữa mà đi lang thang.

Đến 5 giờ ngày 25/12/2025, Tuấn đến Công an phường đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Về dân sự, hai nạn nhân trong vụ án là chị T và anh H đều không có yêu cầu bồi thường thương tích, tài sản và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tuấn.

Sau thời gian xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tuấn mức án 12 năm tù về tội “Giết người” và 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh, buộc bị cáo Tuấn phải chấp hành là 12 năm 9 tháng tù.