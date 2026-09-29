Phong Hòa công bố quyết định công nhận xã An toàn khu

Tham dự lễ công bố có các đồng chí: Lê Vĩnh Tân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Phạm Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp; Trần Ngô Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Thị Hồng Phượng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp; cùng lãnh địa phương qua các thời kỳ...

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, vùng đất Phong Hòa là căn cứ chiến lược vững chắc, nơi đứng chân, hoạt động, hội họp và nuôi giấu cán bộ của Xứ ủy, Khu ủy, Tỉnh ủy và địa phương. Xã Phong Hòa là nơi thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng vào tháng 11-1929. Xã cũng luôn là cầu nối hành lang giữa Khu 8 với Khu 9 và là một trong những chiếc nôi để thành lập Đảng, phát động và lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Phong Hòa là xã An toàn khu; trao quyết định và biểu trưng 100% người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Qua 2 cuộc kháng chiến, toàn xã Phong Hòa có 304 liệt sĩ, 94 người có công, 32 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 3 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Với những cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, theo Quyết định 424KT/CTN ngày 22-8-1998 của Chủ tịch nước, Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Phong Hòa được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Trần Ngô Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, việc được công nhận là xã An toàn khu là niềm vinh dự, tự hào, nhưng đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phong Hòa tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống, chăm lo người có công, bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa.

Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển văn hóa, du lịch, hoa - kiểng, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phong Hòa trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng xã An toàn khu.

Dịp này, UBND xã trao quà cho gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn xã Phong Hòa; Giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng xã An toàn khu.