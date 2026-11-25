Trên tuyến đường dài hơn 4 km ở Ấp 9B, những hàng cây nối tiếp nhau tạo nên cảnh quan xanh mát. Hưởng ứng phong trào do địa phương phát động, ông Hồ Văn Đê cùng người dân trong ấp tận dụng đất ven đường để trồng cây, biến những khoảng đất trống thành những dải xanh được chăm chút cẩn thận.

Đến nay, đã có 15 hộ tham gia, cùng chung tay xây dựng tuyến đường khang trang.

Những hàng cây được chăm chút dọc các tuyến đường xã Phong Hiệp, góp phần tạo cảnh quan nông thôn sạch, đẹp.

Để cây phát triển tốt, tạo dáng đẹp, người dân thường xuyên tưới nước, chăm sóc, cắt tỉa. Công việc tuy tốn thời gian, công sức nhưng đổi lại là cảnh quan đường quê sạch đẹp, môi trường sống được cải thiện.

Ông Hồ Văn Đê chia sẻ: “Chăm sóc cây cũng cực, phải thường xuyên tưới nước, cắt tỉa. Nhưng nhìn hàng cây xanh đẹp, đường quê sạch sẽ, mình thấy vui và có thêm động lực để tiếp tục chăm sóc”.

Không dừng lại ở giá trị cảnh quan, việc trồng cây còn mang đến lợi ích kinh tế cho người dân. Những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương có thể được nhân giống, chăm sóc, tạo hình để bán. Một số hộ có nguồn thu hàng chục triệu đồng mỗi năm từ việc kinh doanh cây giống và cây cảnh.

Người dân tận dụng đất ven đường trồng cây, biến những khoảng đất trống thành những hàng rào xanh mát.

Nhờ đó, những diện tích đất quanh nhà, ven đường được khai thác hiệu quả hơn, vừa góp phần phủ xanh nông thôn, vừa tạo thêm sinh kế cho gia đình.

Ông Nguyễn Minh Huấn, ở Ấp 9B, cho biết: “Tôi trồng cây trước hết là muốn quê hương xanh, sạch, đẹp hơn. Cây lớn, có dáng đẹp thì còn có thể bán, tạo thêm thu nhập. Thấy việc làm có ích cho cộng đồng, bà con càng tích cực hưởng ứng”.

Nhằm tạo điều kiện để phong trào lan toả, xã Phong Hiệp đã hỗ trợ hơn 4.800 cây giống cho người dân trồng dọc các tuyến đường, bờ rào và khuôn viên gia đình. Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hội, đoàn thể và người dân tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Đến nay, toàn xã có hàng trăm hộ tham gia, góp phần hình thành nhiều tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

Xã Phong Hiệp hỗ trợ hơn 4.800 cây giống, tạo điều kiện để người dân tham gia phủ xanh các tuyến đường.

Bà Ngô Thị Như Ý, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiệp, cho hay: “Địa phương xác định trồng cây xanh phải gắn với trách nhiệm của người dân trong giữ gìn cảnh quan và phát triển kinh tế gia đình. Xã chỉ đạo các hội, đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên cùng thực hiện, hỗ trợ cây giống, hướng dẫn chăm sóc và nhân rộng những cách làm hiệu quả, để các tuyến đường xanh đẹp được duy trì lâu dài”.

Thực tế cho thấy, khi người dân nhận thấy lợi ích thiết thực từ việc trồng cây, phong trào không còn dừng ở sự hưởng ứng ban đầu mà từng bước trở thành việc làm thường xuyên. Mỗi hộ góp một phần đất, một công chăm sóc; những hàng cây được duy trì không chỉ làm đẹp đường quê mà còn có thể mang lại nguồn thu nhập. Đây cũng là cách để người dân chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện gia đình.

Người dân chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng cây, vừa làm đẹp cảnh quan vừa phát triển kinh tế gia đình.

Từ sự hỗ trợ của địa phương và tinh thần chủ động của người dân, Phong Hiệp đang từng bước phủ xanh những tuyến đường nông thôn, khai thác hiệu quả diện tích đất sẵn có. Khi bảo vệ môi trường gắn với lợi ích kinh tế, phong trào có thêm động lực duy trì và nhân rộng, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân./.