Phong Hải chủ động bảo vệ đàn vật nuôi lúc giao mùa

Cán bộ chuyên môn phun hóa chất khử trùng khu vực nuôi gia cầm của gia đình chị Sùng Thị Phương ở thôn 5, xã Phong Hải.

Gia đình chị Sùng Thị Phương ở thôn 5, xã Phong Hải hiện nuôi lợn và nhiều loại gia cầm. Để phòng bệnh cho vật nuôi khi thời tiết chuyển mùa, gia đình chị chủ động vệ sinh chuồng trại, chú trọng chăm sóc và phối hợp thực hiện tiêm phòng, phun hóa chất khử trùng khu vực chăn nuôi.

Chị Phương chia sẻ: “Vào mùa này hằng năm, gia cầm thường bị chết nên gia đình rất lo lắng. Được cán bộ đến phun thuốc khử trùng khu vực chăn nuôi, chúng tôi rất phấn khởi. Việc này sẽ giúp hạn chế dịch bệnh, bảo vệ đàn gia cầm để gia đình tiếp tục duy trì chăn nuôi, có sản phẩm bán vào dịp Tết”.

Cán bộ chuyên môn phun hóa chất khử trùng chung quanh khu vực chăn nuôi lợn tại thôn 5.

Cán bộ chuyên môn phun hóa chất khử trùng khu vực thả gia cầm của một hộ dân ở thôn 1, xã Phong Hải.

Cùng với gia đình chị Phương, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn xã đang phối hợp với chính quyền và cơ quan chuyên môn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đây là việc làm cần thiết trong bối cảnh thời tiết thất thường có thể ảnh hưởng đến sức đề kháng của vật nuôi, làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản.

Theo báo cáo của UBND xã Phong Hải, địa phương hiện có tổng đàn gia súc 16.072 con, đàn gia cầm 139.000 con và hơn 185 ha nuôi thủy sản. Hoạt động chăn nuôi tập trung tại các thôn Tòng Già, Quy Ke, Bản Lọt, Bản Cầm, Nậm Chỏong, thôn 1 và thôn 5.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn xã chưa xuất hiện dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Để chủ động phòng dịch, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin, phun hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi.

Sau một tuần triển khai, Trung tâm đã tiêm thêm 100 liều vắc xin phòng bệnh dại cho chó, mèo, nâng tổng số liều tiêm trong năm 2026 lên 2.436 liều, đạt 141,6% kế hoạch; đồng thời tiêm mới 210 liều vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho trâu, bò.

Cùng với tiêm phòng, công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc được thực hiện tại các khu vực chăn nuôi và vùng có nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Đến nay, Trung tâm đã sử dụng 250 lít hóa chất ACTISAL phun khử trùng trên diện tích 375.000 m²; 300 lít hóa chất IODINE để xử lý môi trường nuôi thủy sản trên diện tích 60 ha.

Cán bộ chuyên môn tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho gia súc.

Ông Trần Duy Trinh - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phong Hải cho biết: "Trung tâm đã chủ động tham mưu cho xã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, trong đó chú trọng khử trùng môi trường và tiêm phòng cho đàn vật nuôi. Tại những địa bàn có diện tích ao nuôi thủy sản lớn, Trung tâm hướng dẫn người dân xử lý, khử trùng nguồn nước, tạo môi trường thuận lợi cho thủy sản sinh trưởng, phát triển và hạn chế nguy cơ dịch bệnh".

Bên cạnh các biện pháp chuyên môn, xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thường xuyên vệ sinh chuồng trại, bảo đảm thức ăn, nước uống và theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi; chủ động tiêm các loại vắc xin phòng bệnh cần thiết, nhất là những loại chưa được Nhà nước hỗ trợ. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường, người chăn nuôi cần kịp thời thông báo cho cán bộ chuyên môn để kiểm tra, xử lý, tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Cán bộ chuyên môn tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó nuôi của các hộ dân.

Chính quyền địa phương cũng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm qua địa bàn; quản lý việc buôn bán, đưa động vật từ các địa phương khác vào xã.

Ông Nguyễn Anh Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hải cho biết: "Cùng với các biện pháp phòng, chống dịch tại chỗ, xã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán động vật nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, phát sinh và lây lan, bảo vệ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn".

Sự chủ động của chính quyền, cơ quan chuyên môn và người chăn nuôi trong phòng, chống dịch bệnh góp phần bảo vệ đàn vật nuôi ở xã Phong Hải trong thời điểm giao mùa. Các biện pháp này giúp hạn chế nguy cơ dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại trong chăn nuôi, đồng thời góp phần duy trì ổn định sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung thực phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.