Từng là lựa chọn của nhiều người thành thị, những phòng gym rộng hàng nghìn mét vuông, trang bị máy móc hiện đại, hồ bơi, phòng xông hơi cùng hàng loạt tiện ích cao cấp đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Trong khi một số chuỗi phòng tập lớn thu hẹp hoạt động, những mô hình gym bình dân, studio Pilates, yoga và tập luyện tại nhà lại mở ra nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng ở TP.HCM. Không ít người vẫn duy trì thói quen vận động, nhưng đã thay đổi cách tập, nơi tập và cả cách chi tiền.

Không còn chuộng phòng gym sang trọng

Sau nhiều năm duy trì thói quen đến phòng gym sau giờ làm, chị Nguyễn Thị Minh Anh (32 tuổi, nhân viên kế toán, phường Bình Thạnh, TP.HCM) quyết định không gia hạn thẻ tập khi hợp đồng kết thúc.

Trước đây, mỗi năm chị chi khoảng 9 triệu đồng cho một phòng gym có đầy đủ máy móc và các lớp tập nhóm. Tuy nhiên, công việc thường xuyên tăng ca, cộng với thời gian di chuyển khiến chị nhiều lần phải bỏ buổi.

Mô hình gym bình dân, studio Pilates, yoga và tập luyện tại nhà lại mở ra nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.

Có những tháng, số lần chị đến phòng gym chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong khi tiền hội viên vẫn phải thanh toán theo hợp đồng.

Thay vì tiếp tục mua thẻ, chị Minh Anh dành khoảng 2 triệu đồng mua thảm tập, tạ tay, dây kháng lực và một số dụng cụ cơ bản để tập luyện tại nhà.

Mỗi tối, chị dành khoảng 30-45 phút tập theo các chương trình hướng dẫn trên YouTube. Những hôm bận rộn, chị có thể chuyển lịch tập sang sáng sớm hoặc cuối tuần.

“Trước đây, có tháng tôi chỉ đến phòng gym được vài buổi. Bây giờ về nhà, rảnh lúc nào tôi tập lúc đó, vừa tiết kiệm tiền vừa không mất thời gian đi lại”, chị Minh Anh chia sẻ. Với chị, điều quan trọng không còn là tập luyện trong một không gian sang trọng, mà là duy trì được thói quen vận động đều đặn.

Không lựa chọn tập tại nhà, anh Trần Quốc Huy (29 tuổi, nhân viên kinh doanh, phường Thủ Đức, TP.HCM) lại chuyển từ một trung tâm thể hình cao cấp sang phòng gym bình dân gần nơi sinh sống.

Trước đây, anh Huy chi khoảng 12 triệu đồng/năm cho thẻ hội viên tại một chuỗi phòng tập lớn. Đổi lại, anh được sử dụng nhiều tiện ích như phòng xông hơi, các lớp tập nhóm và hệ thống máy móc hiện đại.

Tuy nhiên, sau một thời gian, anh nhận thấy phần lớn thời gian chỉ dành cho các bài tập tạ, trong khi nhiều tiện ích khác gần như không sử dụng. Hiện anh chọn một phòng gym cách nhà khoảng 500 m, với mức phí 400.000 đồng/tháng.

“Tôi chủ yếu tập tạ nên không cần hồ bơi hay phòng xông hơi. Phòng tập nhỏ nhưng đủ máy, gần nhà và chi phí chỉ bằng một phần trước đây”, anh Huy nói.

Theo anh, việc chỉ mất vài phút di chuyển giúp duy trì lịch tập thuận tiện hơn. Thay vì phải sắp xếp thời gian đến một trung tâm lớn, anh có thể tranh thủ tập trước hoặc sau giờ làm.

Xu hướng lựa chọn phòng gym bình dân cũng đang được nhiều doanh nghiệp khai thác.

Một trong những hệ thống theo đuổi phân khúc này là The New Gym, với mức phí được giới thiệu từ 299.000 đồng/tháng. Hệ thống này tăng từ 10 lên 15 câu lạc bộ trong khoảng 4 năm.

Lợi thế của mô hình này không chỉ nằm ở mức giá, mà còn ở khả năng tiếp cận khách hàng tại các khu dân cư, nơi người tập ưu tiên sự thuận tiện hơn những tiện ích cao cấp.

Một phòng gym bình dân, giá khoảng 400.000 đồng/tháng tại TP.HCM.

Trong khi đó, một bộ phận người tiêu dùng lại lựa chọn những bộ môn chuyên biệt thay vì phòng gym tổng hợp.

Chị Lê Hoàng Ngọc (38 tuổi, kinh doanh tự do, phường Tân Hưng, TP.HCM) từng tập tại các trung tâm thể hình lớn trong nhiều năm. Tuy nhiên, gần đây chị chuyển sang một studio Pilates gần nhà, với lớp học chỉ khoảng 4-6 người.

Mỗi buổi tập có mức phí khoảng 250.000 đồng, không hẳn rẻ hơn gym truyền thống. Dù vậy, chị cho rằng khoản chi phù hợp hơn với nhu cầu của bản thân.

“Tôi không còn quan tâm phòng tập lớn hay nhỏ, mà cần người hướng dẫn kỹ, bài tập phù hợp. Tôi chấp nhận trả phí theo buổi nhưng không muốn đóng tiền trước cho nhiều năm”, chị Ngọc chia sẻ.

Theo chị, những lớp học ít người giúp huấn luyện viên có điều kiện theo sát từng học viên. Việc đăng ký theo buổi cũng tạo sự chủ động, không phải cam kết một khoản tiền lớn cho thời gian dài.

Tuy nhiên, không phải tất cả khách hàng đều quay lưng với phân khúc cao cấp.

Anh Phạm Đức Long (41 tuổi, quản lý doanh nghiệp, phường An Khánh, TP.HCM) vẫn lựa chọn các trung tâm thể hình lớn sau gần 10 năm tập luyện. Với anh, chất lượng máy móc, không gian, vệ sinh và các tiện ích đi kèm vẫn là những yếu tố đáng để chi tiền.

Điều thay đổi là cách anh mua dịch vụ. Nếu trước đây anh từng cân nhắc những gói tập kéo dài 3-5 năm để được hưởng ưu đãi, hiện anh chỉ đăng ký theo quý hoặc tối đa một năm.

“Tôi vẫn thích tập ở phòng gym lớn vì thiết bị tốt, không gian thoải mái. Nhưng giờ tôi không muốn đóng vài chục triệu đồng một lần. Phí cao hơn một chút cũng được, miễn là chủ động”, anh Long nói.

Cuộc cạnh tranh mới của thị trường thể hình

Sự thay đổi trong thói quen tập luyện đang diễn ra trong bối cảnh nhiều chuỗi phòng gym lớn phải điều chỉnh hoạt động.

Tháng 10/2024, Fit24 thông báo ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống. Getfit Gym & Yoga cũng từng tạm đóng cửa, sau đó mở lại với quy mô thu hẹp trước khi cơ sở cuối cùng ngừng hoạt động vào tháng 2/2026.

Trong khi đó, Elite Fitness đóng cửa câu lạc bộ cuối cùng tại TP.HCM từ tháng 5/2026, rút khỏi thị trường này nhưng vẫn duy trì hoạt động tại những địa phương khác.

Xu hướng tập tại nhà đang làm thay đổi thị trường thể hình Việt Nam.

Gần đây, California Fitness & Yoga liên tiếp tạm ngừng hoạt động loạt câu lạc bộ trong quá trình tái cấu trúc. Citigym cũng đóng cửa một số chi nhánh, điều chỉnh mạng lưới và tập trung nguồn lực cho các cơ sở còn lại.

Mỗi doanh nghiệp có hoàn cảnh và nguyên nhân điều chỉnh hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, những diễn biến này cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đối với các mô hình phòng gym truyền thống.

Một trong những thách thức lớn của phòng gym cao cấp là chi phí vận hành.

Các trung tâm quy mô lớn thường đặt tại trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng hoặc những vị trí có giá thuê cao. Bên cạnh mặt bằng, doanh nghiệp còn phải đầu tư máy móc, hệ thống điều hòa, điện nước, bảo trì thiết bị và đội ngũ nhân sự.

Đây đều là những khoản chi phí đáng kể, ngay cả khi số lượng khách đến tập không đạt kỳ vọng.

Trong khi đó, các phòng gym bình dân có thể tập trung vào những thiết bị thiết yếu, giảm bớt tiện ích phụ trợ và lựa chọn mặt bằng phù hợp hơn với khả năng chi trả của khách hàng.

Các studio Pilates, yoga hoặc phòng tập cá nhân cũng có thể khai thác những nhóm khách hàng cụ thể mà không cần đầu tư đầy đủ tiện ích như một trung tâm thể hình tổng hợp.

Ngoài chi phí, phương thức kinh doanh cũng là bài toán đáng chú ý.

Trước đây, nhiều chuỗi phòng gym đẩy mạnh bán thẻ dài hạn, từ một năm đến nhiều năm, thậm chí trọn đời. Khách hàng thanh toán trước một khoản lớn để nhận ưu đãi về giá và quyền sử dụng dịch vụ.

Cách làm này giúp doanh nghiệp có nguồn tiền ngay tại thời điểm bán thẻ, nhưng đồng thời phát sinh nghĩa vụ cung cấp dịch vụ trong suốt thời hạn hợp đồng. Khi lượng hội viên mới tăng chậm, doanh thu từ bán thẻ trả trước giảm trong khi chi phí vận hành vẫn duy trì, doanh nghiệp có thể đối mặt với áp lực dòng tiền.

Sự thay đổi trong tâm lý khách hàng càng khiến mô hình này đứng trước yêu cầu điều chỉnh. Thay vì đóng trước hàng chục triệu đồng để đổi lấy mức phí bình quân thấp, một bộ phận người tập ưu tiên các gói ngắn hạn, trả tiền theo tháng hoặc theo buổi.

Điều này buộc doanh nghiệp phải liên tục duy trì chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm và tạo động lực để khách hàng gia hạn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào doanh thu bán thẻ dài hạn.

Một số thương hiệu đã bắt đầu thích nghi.

Citigym điều chỉnh chính sách kinh doanh theo hướng bổ sung các gói hội viên ngắn hạn từ 1-3 tháng, đồng thời tách một số dịch vụ như lớp tập nhóm để khách hàng lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Doanh nghiệp cũng nghiên cứu mô hình kết hợp gym với những hoạt động thể thao khác nhằm đa dạng hóa dịch vụ.

Ở chiều ngược lại, các phòng tập quy mô nhỏ cũng không tránh khỏi áp lực cạnh tranh. Việc giảm giá phải đi cùng chất lượng thiết bị, an toàn tập luyện, đội ngũ huấn luyện viên và khả năng duy trì dịch vụ ổn định.