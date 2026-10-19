Phòng GYM đột ngột dừng hoạt động, khách hàng cần sớm rà soát điều khoản hợp đồng

Phòng GYM đột ngột dừng hoạt động, khách hàng cần rà soát hợp đồng để đảm bảo quyền lợi

Phản ánh tới Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, anh N. (TP Hồ Chí Minh) cho biết, anh N. có đăng ký gói tập gym thời hạn 24 tháng tại một trung tâm thể hình với mức phí gần 30 triệu đồng theo chương trình khuyến mại “mua sớm giá tốt”, được giới thiệu là tiết kiệm hơn nhiều so với đóng theo tháng.

Sau khi thanh toán, anh N. được cấp thẻ hội viên và sử dụng dịch vụ bình thường khoảng 8 tháng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, trung tâm bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động tại cơ sở mà anh N. đang tập và chuyển khách hàng đến cơ sở khác cách xa nơi anh N. sinh sống, gây khó khăn cho việc tập luyện.

Anh N. không đồng ý với phương án mà phòng tập đưa ra và đề nghị yêu cầu hoàn tiền dịch vụ còn lại.

“Tôi đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại, fanpage và email để yêu cầu hoàn trả khoản tiền tương ứng với thời gian chưa sử dụng nhưng không nhận được phản hồi. Trong trường hợp này, tôi có quyền yêu cầu hoàn tiền đối với thời gian chưa sử dụng hay không. Tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?”- anh N. băn khoăn.

Về trường hợp này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, người tiêu dùng có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng và thanh toán đối với phần dịch vụ chưa sử dụng.

Theo khoản 3 Điều 42 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, người tiêu dùng có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào và thông báo cho tổ chức, cá nhân kinh doanh cung cấp dịch vụ. Khi đó, người tiêu dùng chỉ phải thanh toán đối với phần dịch vụ đã sử dụng.

Đối với trường hợp nêu trên, gói tập gym có thời hạn 24 tháng, người tiêu dùng đã thanh toán trước và được cung cấp dịch vụ theo thời gian đăng ký. Do đó, nếu gói tập thuộc trường hợp “hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục” theo quy định của pháp luật, người tiêu dùng có cơ sở để đề nghị chấm dứt hợp đồng và thanh toán/hoàn trả phần giá trị tương ứng với thời gian dịch vụ chưa sử dụng, trừ trường hợp hợp đồng có thỏa thuận khác phù hợp với quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc xác định số tiền được hoàn trả cần xem xét cụ thể phương thức tính giá dịch vụ, nội dung chương trình khuyến mại, các điều khoản trong hợp đồng và thỏa thuận giữa hai bên.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, việc trung tâm chuyển địa điểm cung cấp dịch vụ sang một cơ sở khác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sử dụng dịch vụ mà người tiêu dùng đã đăng ký. Vì vậy, cần kiểm tra hợp đồng để xác định địa điểm cung cấp dịch vụ, phạm vi sử dụng thẻ hội viên và quyền, nghĩa vụ của các bên khi trung tâm thay đổi địa điểm hoặc tạm dừng hoạt động.

Nếu hợp đồng không quy định việc trung tâm có quyền đơn phương thay đổi địa điểm cung cấp dịch vụ trong trường hợp này, hoặc có điều khoản hạn chế quyền của người tiêu dùng trái với quy định pháp luật, người tiêu dùng có thể yêu cầu trung tâm giải thích và thực hiện quyền của mình theo quy định.

Để đảm bảo quyền lợi, ngườitiêu dùng nên tập hợp và lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, bao gồm: Hợp đồng/thỏa thuận đăng ký gói tập và các điều kiện giao dịch chung; Hóa đơn, chứng từ hoặc bằng chứng thanh toán gần 30 triệu đồng;

Thẻ hội viên và các tài liệu giới thiệu về gói tập, chương trình khuyến mại; Thông báo của trung tâm về việc tạm dừng hoạt động và chuyển sang cơ sở khác; Các nội dung trao đổi với trung tâm qua điện thoại, email, fanpage hoặc các phương thức khác;

Và văn bản hoặc bằng chứng thể hiện yêu cầu của người tiêu dùng về việc chấm dứt hợp đồng và hoàn trả phần giá trị dịch vụ chưa sử dụng.

Người tiêu dùng có quyền gửi các văn bản, tài liệu nêu trên đến trung tâm tập luyện để yêu cầu thương lượng. Trường hợp trung tâm không phản hồi hoặc hai bên không thể thống nhất phương án giải quyết, người tiêu dùng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ giải quyết tranh chấp đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Sở Công Thương tại địa phương) hoặc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Hội Bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương) để được hướng dẫn, hỗ trợ thương lượng, hòa giải theo quy định.

Trong trường hợp cần được tư vấn, hỗ trợ, người tiêu dùng liên hệ Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng 1800.6838 để được tư vấn, hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn về các phương thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.