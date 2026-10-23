Phòng gym California đông nghịt

CEO Dane Fort cùng lãnh đạo California Fitness & Yoga đến một số câu lạc bộ để trực tiếp gặp gỡ, gửi lời xin lỗi và nhận trách nhiệm với hội viên.

14h ngày 22/10, anh Nguyễn Bảo (TP.HCM) đi hơn 6 km từ nhà ở quận Tân Bình cũ đến phòng tập California Fitness & Yoga 3 Tháng 2 (phường Vườn Lài). Dù đã chọn di chuyển vào lúc giữa trưa để tránh đường đông, anh vẫn mất gần nửa giờ để vào được phòng tập.

Trước đó, anh Bảo thường tập ở chi nhánh tại Pico Plaza (phường Bảy Hiền) và chỉ mất 10 phút đi xe. Đến nơi, anh thấy ngợp trước cảnh phòng tập đông nghịt, mọi người phải chật vật để có chỗ luyện tập.

“Hội viên chen chúc nhau, trong khi máy móc ít nên phải chờ đợi khá lâu. Vấn đề vệ sinh cũng không còn được như trước”, anh Bảo nói với Tri Thức - Znews.

Hội viên dồn về tập, phòng gym quá tải

Theo ghi nhận đến hiện tại, chuỗi gym California ở TP.HCM đã tạm ngưng hoạt động tại các cơ sở tại Hùng Vương Plaza, SC VivoCity, Parkson Flemington, Pico Plaza và GoldView đến hết ngày 31/10. Riêng Centuryon Saigon Centre thông báo kéo dài thời gian đóng cửa đến ngày 17/4/2027.

Tại Hà Nội, phòng tập tại Mac Plaza, Sky City, cùng các chi nhánh ở Đà Nẵng và Biên Hòa (Đồng Nai) cũng đang trong trạng thái tạm ngưng hoạt động.

Hình ảnh anh Nguyễn Bảo ghi nhận lúc hơn 14h ngày 21/10 tại phòng tập California cơ sở 3/2 (TP.HCM). Khu vực tập máy luôn trong tình trạng kín chỗ. Ảnh: NVCC.

Vì vậy, toàn hệ thống còn khoảng 16 địa điểm mở cửa, gồm 7 tại Hà Nội, 8 ở khu vực TP.HCM và 1 tại Khánh Hòa. Bên cạnh đó, chuỗi gym tiếp tục tạm ngưng dịch vụ khăn tập, nước uống VIP và quầy Centuryon đến hết ngày 8/11.

Việc California thu hẹp mạng lưới vận hành khiến lượng hội viên tập trung nhiều hơn ở những câu lạc bộ còn hoạt động. Anh Nguyễn Bảo cho biết tại trung tâm 3/2, các tiện ích quen thuộc như khăn, sinh tố, nước suối đều không còn. Riêng khu tập vẫn hoạt động bình thường, nhưng lượng người lại quá đông.

“Quá đông” cũng là phản ánh của anh Đoàn Hải (sống trên đường Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu) khi đến chi nhánh California trên đường 3/2 vào khoảng 18h tối 21/10. Bình thường, anh dành khoảng 1 tiếng 45 phút cho buổi tập, nhưng hôm đó kéo dài gần 3 tiếng do nhiều máy phải chờ 20-30 phút mới đến lượt sử dụng.

Anh Hải đành tìm bài tập thay thế, chuyển sang dùng tạ đơn hoặc đổi thứ tự các động tác để không phải đứng đợi quá lâu. Theo anh, đến tận 23h, lượng người ở phòng tập vẫn đông. Bãi giữ xe kín chỗ, khiến việc đến và rời đi gặp bất tiện.

Trong 4 tháng, California đã đóng cửa, tạm ngưng hoạt động hàng loạt câu lạc bộ trên cả nước.

Không chỉ khu vực tập máy bị quá tải, các lớp yoga cũng khó đăng ký. Kim Anh, hội viên sở hữu thẻ Centuryon, cho biết cô không đặt nổi lớp yoga lúc 6h15 sáng tại chi nhánh 3/2. Khung giờ sáng sớm vốn phù hợp với người đi làm, nên số chỗ có hạn nhanh chóng được đăng ký hết.

“Tôi có thẻ VIP nhưng cũng không thể tập theo lịch mong muốn. Đi muộn 5 phút là không có chỗ tập ngay”, chị nói.

Chờ California giữ lời

Tại Hà Nội, chi nhánh California Fitness & Yoga Vincom Trần Duy Hưng luôn trong tình trạng tấp nập người ra vào. Tuy nhiên, chị Bảo Ngọc (học viên) cho rằng cần phân biệt tình trạng đông người vốn có tại các phòng tập với việc hội viên tăng đột biến do một số câu lạc bộ tạm đóng cửa.

Theo chị, tình trạng đông đúc là điều vốn có ở những phòng tập của chuỗi. Thông thường, lớp GroupX có dụng cụ thường khoảng 20-35 người, lớp không dụng cụ có thể 30-60 người. Giờ thấp điểm như 9h-10h hoặc 16h, lớp có dụng cụ khoảng 15-20 người đã được xem là đông, lớp không dụng cụ khoảng 30 người. Đến khung giờ vàng 18h30, các lớp thường kín chỗ.

Để tránh chen chúc, chị Ngọc thường tập vào giờ muộn hơn. Buổi sáng hoặc trưa, chị tập ở cơ sở Hàng Da không phải chờ.

“Các lớp GroupX vốn quen cảnh xếp hàng chờ vào lớp, giữ chỗ từ trước. Giờ lớp đông hơn nên mọi người tập phải để ý nhau nhiều hơn, tránh đá nhầm vào người bên cạnh”, chị nói.

Hội viên trông chờ California thực hiện cam kết tái cấu trúc trong thời gian sớm nhất.

Chị Bảo Ngọc cho rằng khó khăn của chuỗi gym California nằm trong bối cảnh chung của ngành, bởi nhiều câu lạc bộ khác cũng đã đóng cửa sau dịch Covid-19. Với chị, việc mua thẻ dài hạn là trả tiền trước để dùng dịch vụ nhiều năm. Khi hệ thống còn ổn định, chị thấy quyền lợi thẻ cao cấp rất xứng với giá trị nhận được.

“Không chỉ hội viên chịu ảnh hưởng mà nhân viên, huấn luyện viên cũng thiệt thòi. Tiền đã đóng thì khó lấy lại nên tôi cũng chỉ biết tận hưởng những ngày còn sử dụng được dịch vụ và chờ những thay đổi tiếp theo”, chị nhận định.

Anh Nguyễn Bảo ở TP.HCM cũng cho biết mình tập ở California từ năm 2012, từng nhiều lần đóng tiền gia hạn hơn 200 triệu đồng. Đến tháng 9/2025, thấy mọi hoạt động đều tốt nên anh tiếp tục đóng phí gói Iconic 5 năm với giá 55 triệu đồng, hiệu lực đến tháng 10/2030.

Tuy nhiên, gần đây khi xảy ra các vấn đề, anh đọc lại các điều khoản hợp đồng và nhận thấy có phần bất lợi nghiêng về phía khách hàng. Cụ thể, hợp đồng nêu rõ: “Mọi khoản tiền đã được hội viên thanh toán theo hợp đồng hội viên, bao gồm phí hội viên và bất kỳ khoản phí nào khác được quy định tại hợp đồng hội viên, hợp đồng dịch vụ có liên quan hoặc bất kỳ quy định và chính sách nào, sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào, trừ các trường hợp quy định”.

Trong đó, trường hợp được quy định là hội viên tử vong, thương tật vĩnh viễn có chứng nhận của bác sĩ. Do đó, anh chưa biết phải xử lý hợp đồng ra sao.

“Tôi sẽ chờ 1 tháng để xem công ty có thực hiện cam kết tái cấu trúc hay không. Tôi vẫn mong California có thể duy trì hoạt động, bởi đây từng là hệ thống phòng tập mang lại cho tôi trải nghiệm tốt”, anh nói.

Về phía California, ngày 19/10, CEO Dane Fort xin hội viên thêm 30 ngày để hoàn thiện tái cấu trúc, xác định nguồn lực và phương án xử lý từng nhóm vấn đề.

Ngày 21/10, ban lãnh đạo hệ thống đến một số câu lạc bộ để gặp hội viên, xin lỗi và nhận trách nhiệm. Doanh nghiệp hứa từng bước khôi phục khăn tập, nước uống và hỗ trợ gửi xe, nhưng việc thực hiện còn phụ thuộc điều kiện từng câu lạc bộ.

Khi Tri Thức - Znews liên hệ để tìm hiểu chi tiết về kế hoạch tái cấu trúc và phương án giải quyết liên quan quyền lợi học viên, đại diện đơn vị cho biết sẽ sớm công bố thông tin.

Trước đó, từ tháng 7, California Fitness & Yoga dừng hoạt động 4 CLB tại Hà Nội và TP.HCM. Đến giữa tháng 10, ít nhất 5 cơ sở khác thông báo tạm ngưng. Một số tiện ích như khăn, nước uống VIP và quầy Centuryon bị gián đoạn; một số lớp yoga, GroupX từng thu thêm 20.000 đồng/lượt.

Trang Thư, Vi Lê