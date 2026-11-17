Harry Kane nhiều lần thể hiện niềm đam mê với golf. Ảnh: Goal.

Từ phòng golf mô phỏng của Harry Kane đến sân golf thu nhỏ trong khuôn viên nhà Gareth Bale, những tiện ích dành cho thú chơi xa xỉ dần xuất hiện trong không gian sống của các ngôi sao bóng đá. Với họ, sân tập tại gia không chỉ là nơi giải trí mà còn giúp duy trì đam mê ngoài sân cỏ.

Harry Kane vừa gây chú ý khi đưa phòng golf mô phỏng vào thiết kế biệt thự mới trị giá khoảng 20 triệu bảng tại miền Nam nước Anh. Theo The Sun, công trình nằm gần sân golf Wentworth danh tiếng, nhưng tiền đạo Bayern Munich vẫn dành một không gian riêng dưới tầng hầm để lắp đặt hệ thống tập golf trong nhà.

Phòng golf mô phỏng

Biệt thự được xây mới trên khu đất Kane mua với giá khoảng 6 triệu bảng. Bên cạnh phòng golf mô phỏng, căn nhà có rạp chiếu phim, quầy bar, phòng trị liệu, phòng xông hơi hồng ngoại và 4 phòng ngủ dành cho gia đình. Khuôn viên còn có những tiện ích phục vụ sinh hoạt riêng tư, bao gồm gara với bàn xoay ôtô tự động.

Đáng chú ý, dù ở gần Wentworth Golf Club, nơi được xem là một trong những câu lạc bộ golf độc quyền tại Anh, Kane vẫn muốn có thể tập luyện ngay trong nhà.

Golf vốn là một trong những sở thích được tiền đạo người Anh duy trì ngoài bóng đá. Việc bố trí phòng mô phỏng cho phép anh thực hiện những cú đánh trong không gian khép kín, không phụ thuộc thời tiết hay lịch di chuyển đến sân. Hệ thống mô phỏng hiện đại thường kết hợp màn hình hiển thị đường bóng với cảm biến theo dõi cú swing, tốc độ đầu gậy và nhiều thông số kỹ thuật khác.

Harry Kane đưa sở thích với golf vào không gian sống. Ảnh: Telegraph, The Sun.

Kane không phải cầu thủ duy nhất dành một phần không gian sống cho môn thể thao này. Cựu đội trưởng tuyển Anh Wayne Rooney cũng có khu giải trí riêng trong biệt thự ở Cheshire.

Tháng 11/2023, The Independent đăng tải hình ảnh do vợ anh, Coleen Rooney, chia sẻ trên Instagram, hé lộ căn phòng được bố trí với sofa, quầy bar và máy golf mô phỏng. Trong video, Rooney xuất hiện phía sau, thực hiện cú đánh thử trên thiết bị.

Biệt thự của gia đình Rooney còn có rạp chiếu phim tại gia, hồ bơi trong nhà, khu spa dưới tầng hầm, hầm rượu, phòng chơi snooker và sân bóng dành cho 4 người con.

Máy golf mô phỏng trở thành một phần trong tổ hợp giải trí riêng, nơi cựu tiền đạo Manchester United có thể thư giãn và tập luyện mà không cần rời khỏi nhà.

Đầu tư lớn cho sân golf tại gia

Nếu Kane và Rooney lựa chọn hệ thống mô phỏng trong nhà, Gareth Bale từng đưa niềm đam mê golf lên quy mô lớn hơn. Năm 2015, khi còn khoác áo Real Madrid, tiền đạo người xứ Wales công bố kế hoạch xây dựng sân golf 3 hố ngay trong khu vườn tại nhà riêng ở Vale of Glamorgan.

Theo The Independent, thiết kế lấy cảm hứng từ 3 hố golf nổi tiếng, bao gồm hố số 17 tại TPC Sawgrass, hố Postage Stamp tại Royal Troon và hố số 11 thuộc cụm Amen Corner của Augusta National.

Đến năm 2017, Sky Sports đưa tin Bale hoàn thiện bản sao hố số 17 tại TPC Sawgrass - một trong những hố golf có thiết kế đặc trưng nhất thế giới với green nằm giữa hồ nước. Bale hợp tác với đơn vị chuyên thi công sân golf nhân tạo để xây dựng khu vực phát bóng và green trong khuôn viên nhà.

Wayne Rooney thiết kế phòng golf mô phỏng trong nhà, phục vụ đam mê ngoài bóng đá. Ảnh: Coleen Rooney, Eroteme.co.uk.

Sở thích của Bale không chỉ dừng ở việc sở hữu một sân tập riêng. Anh từng chia sẻ với The Daily Express rằng golf giúp bản thân tạm rời khỏi những áp lực thường nhật, dành thời gian bên bạn bè và tận hưởng cảm giác không bị làm phiền. Cựu cầu thủ này cũng được biết đến với trình độ chơi golf đáng chú ý, từng tham gia các sự kiện golf dành cho người nổi tiếng.

Sự xuất hiện của các sân, phòng golf mô phỏng tại nhà riêng cho thấy cách những cầu thủ có tiềm lực tài chính lớn đưa sở thích cá nhân vào thiết kế không gian sống. Thay vì chỉ dành diện tích cho phòng gym, hồ bơi hay rạp chiếu phim, một số người đầu tư thêm khu vực chuyên biệt cho môn thể thao yêu thích.

Theo Financial Times, thị trường thiết bị golf mô phỏng tại nhà phát triển khi người chơi tìm kiếm cách luyện tập quanh năm. Cựu cầu thủ Kevin Davies từng chi khoảng 30.000 bảng để lắp hệ thống Trackman iO tại nhà riêng ở Dorset. Thiết bị có khả năng ghi nhận hơn 40 thông số cú đánh và mô phỏng hàng trăm sân golf.

Chi phí đầu tư có thể chênh lệch đáng kể tùy cấu hình. Một hệ thống cơ bản có thể chỉ cần thiết bị di động và màn hình, trong khi phòng golf thiết kế riêng đòi hỏi diện tích, máy chiếu, cảm biến, phần mềm và các thiết bị hỗ trợ.

Với những cầu thủ sở hữu biệt thự rộng lớn, việc tích hợp khu vực này vào tầng hầm hoặc phòng giải trí là lựa chọn thuận tiện để vừa luyện tập vừa dành thời gian bên gia đình, bạn bè.

Với những cầu thủ phải dành phần lớn thời gian cho lịch thi đấu, tập luyện và di chuyển, một sân tập ngay tại nhà mang lại sự chủ động đáng kể. Họ biến không gian sống thành nơi đáp ứng cả nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí và những đam mê không liên quan trực tiếp đến bóng đá.

Gareth Bale không ngại đầu tư cho đam mê với bộ môn golf. Ảnh: Robert Perry.