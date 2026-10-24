Phòng Giao dịch NHCSXH Thạch An dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 435,3 tỷ đồng

Trong đó, một số chương trình tín dụng có dư nợ lớn, gồm: cho vay giải quyết việc làm hơn 209 tỷ đồng với 2.364 hộ vay; cho vay hộ nghèo hơn 92,3 tỷ đồng với 1.415 hộ vay; cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn hơn 34,5 tỷ đồng với 485 hộ vay; cho vay hộ cận nghèo hơn 33,4 tỷ đồng với 484 hộ vay; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường hơn 24,8 tỷ đồng với 539 hộ vay; cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 23,7 tỷ đồng với 521 hộ vay. Doanh số thu nợ đạt hơn 76,7 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thạch An kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi triển khai trồng hồi tại thôn Nà Danh, xã Thạch An.

Nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Các chương trình cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thời gian tới, Phòng Giao dịch tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; rà soát nhu cầu vay vốn, bảo đảm cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.