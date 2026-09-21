Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vạn Ninh: Giải ngân gần 3,4 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách

Ngày 21-9, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vạn Ninh tổ chức phiên giao dịch tại thôn Phú Cang 2, xã Vạn Ninh.

Tại phiên giao dịch, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thực hiện giải ngân vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (gọi tắt là ngành STEM) cho 4 khách hàng của xã Vạn Ninh với số tiền giải ngân là 359 triệu đồng, giúp các sinh viên có thêm điều kiện để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt.

Giải ngân nguồn vốn chương trình tín dụng chính sách STEM cho khách hàng tại phiên giao dịch.

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội còn thực hiện giải ngân hơn 3 tỷ đồng cho 81 khách hàng vay vốn các chương trình như: Học sinh, sinh viên (13 khách hàng); tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (2 khách hàng); hộ cận nghèo (2 khách hàng); nước sạch và vệ sinh môi trường (64 khách hàng).

Theo lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Vạn Ninh, đơn vị đang triển khai 10 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã Vạn Ninh với lũy kế cho vay từ đầu năm đến nay đạt hơn 73 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt gần 224 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phục vụ phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo của địa phương.