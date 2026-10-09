Phong Dụ Thượng tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững

Trước đây, đời sống của nhiều hộ dân Phong Dụ Thượng chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ. Do thiếu vốn, thiếu kiến thức và kinh nghiệm sản xuất nên thu nhập bấp bênh, cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, xã Phong Dụ Thượng xác định tạo sinh kế là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác giảm nghèo.

Cùng với việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách và các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật và hoạt động tham quan, học tập mô hình kinh tế hiệu quả được chú trọng, giúp người dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm để lựa chọn hướng phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình.

Tòa án nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí để hộ nghèo trên địa bàn xã xây nhà ở.

Ông Lê Văn Quyền - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng cho biết: “Xã tập trung rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo để nắm nhu cầu, điều kiện phát triển kinh tế của từng gia đình, từ đó tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách và các nguồn lực hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó, địa phương phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn người dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp, xây dựng những mô hình sinh kế thiết thực, giúp các hộ ổn định cuộc sống và từng bước thoát nghèo bền vững”.

Từ định hướng đó, nguồn vốn tín dụng chính sách ngày càng phát huy vai trò hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Theo đó, đến nay xã đã có 214 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng chính sách với tổng dư nợ gần 21 tỷ đồng, 111 lượt hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng chính sách với tổng dư nợ trên 7 tỷ đồng. Nguồn vốn này là động lực để các hộ vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Đáng nói hơn, hiêuk quả của nguồn vốn không chỉ thể hiện ở số lượng hộ được vay mà còn ở cách người dân sử dụng đồng vốn để tạo dựng sinh kế.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phong Dụ Thượng trao tiền hỗ trợ mua con giống cho các hộ nghèo, cận nghèo từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước.

Câu chuyện của gia đình anh Nông Hồng Kiến, thôn Cao Sơn là một ví dụ về sự thay đổi nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay. Năm 2023, khi còn thuộc diện hộ nghèo, gia đình anh được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ số tiền này, anh Kiến đầu tư mua hai con trâu nái, mua lợn giống, đồng thời phát triển dịch vụ và thu mua quế vỏ của người dân trong thôn để sơ chế, cung cấp cho các cơ sở chế biến. Thay vì chỉ trông chờ vào một nguồn thu, anh lựa chọn kết hợp chăn nuôi với hoạt động dịch vụ, tận dụng nguồn nông sản sẵn có tại địa phương để phát triển kinh tế gia đình.

Cùng với tự nghiên cứu, anh Kiến tích cực học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn phát triển kinh tế, tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi và tham quan những mô hình sản xuất hiệu quả ở địa phương khác. Từ kiến thức được trang bị, anh từng bước điều chỉnh cách làm, sử dụng vốn đúng mục đích, chú trọng tích lũy và quay vòng vốn để mở rộng quy mô sản xuất.

Đến nay, đàn trâu của gia đình anh đã tăng lên 8 con; mỗi lứa nuôi gần 50 con lợn thịt. Hoạt động thu mua, sơ chế quế cùng các dịch vụ khác tiếp tục tạo thêm nguồn thu. Nhờ kết hợp nhiều hướng phát triển kinh tế, tổng thu nhập của gia đình đạt gần 200 triệu đồng mỗi năm, cuộc sống từng bước ổn định, vươn lên khá giả.

Cán bộ xã Phong Dụ Thượng kiểm tra mô hình vay vốn phát triển kinh tế của hộ nghèo thôn Làng Than.

Anh Kiến chia sẻ: “Nhờ được vay vốn, tham gia các lớp tập huấn và được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, tôi có thêm kiến thức, kinh nghiệm để phát triển kinh tế gia đình. Tôi luôn cố gắng sử dụng đồng vốn đúng mục đích, vừa duy trì chăn nuôi, vừa phát triển dịch vụ tạo thu nhập khác. Thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với những hộ còn khó khăn để cùng nhau phát triển kinh tế”.

Bên cạnh hỗ trợ phát triển sản xuất tại chỗ, Phong Dụ Thượng xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm là giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sinh kế, nhất là đối với những lao động không có đủ điều kiện phát triển kinh tế từ đất đai, chuồng trại của gia đình. Theo đó, xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện để người lao động tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp trong nước hoặc tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó, người dân có thêm lựa chọn phù hợp với trình độ, sức khỏe và hoàn cảnh gia đình; đồng thời có cơ hội nâng cao thu nhập, tích lũy vốn để đầu tư trở lại cho phát triển kinh tế.

Các ngành, đoàn thể xã Phong Dụ Thượng hỗ trợ cây giống cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã giải quyết việc làm mới cho 136 lao động, đưa 16 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và đào tạo nghề cho 51 người. Bên cạnh đó, từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã giải ngân 4,2/5,5 tỷ đồng để hỗ trợ sinh kế cho người dân; thực hiện xây mới 4 nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã năm 2026 xuống còn 2,54 %; hộ cận nghèo còn 1,32 %.

Cán bộ xã Phong Dụ Thượng trao đổi với hộ dân thôn Cao Sơn về trồng hoa tam giác mạch.

Việc kết hợp hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, hỗ trợ làm nhà ở đã góp phần giải quyết những khó khăn của người dân. Bởi để vươn lên thoát nghèo, nhiều gia đình không chỉ cần vốn đầu tư sản xuất mà còn cần một môi trường sống ổn định, có điều kiện chăm lo sức khỏe, học tập và phát triển lâu dài.

Từ những mảnh ruộng, nương đồi và chuồng trại được đầu tư đúng hướng; từ những đồng vốn chính sách được sử dụng hiệu quả; từ những lớp đào tạo nghề và những mô hình sinh kế phù hợp, Phong Dụ Thượng đang từng bước tạo nền tảng để người dân vươn lên.