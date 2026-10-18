Phong Dụ Thượng phát triển kinh tế từ những con đường mới

Đường về bản thêm rộng mở

Buổi sáng ở Phong Dụ Thượng, những chiếc xe máy chở nông sản nối nhau trên con đường bê tông dẫn vào bản. Hai bên đường, những nếp nhà khang trang thấp thoáng giữa màu xanh của nương quế, đồi rừng. Nhịp sống vùng cao dường như cũng trở nên rộn ràng hơn từ khi những tuyến đường được mở rộng, cứng hóa.

Với người dân nơi đây, sự đổi thay ấy được cảm nhận rõ nhất trong những chuyến đi hằng ngày. Nếu trước kia, mỗi khi mưa xuống, đường đất trơn trượt khiến việc vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Nay, những tuyến đường được bê tông hóa đã tạo điều kiện để phương tiện đến gần các khu sản xuất, hàng hóa được đưa đi tiêu thụ thuận lợi hơn.

Người dân thôn Khe Mạng tham gia san gạt, tạo mặt bằng để bê tông hóa đường ngõ xóm.

Ông Hoàng Văn Thời, người dân thôn Khe Táu, chia sẻ: “Trước đây, đường khó đi nên mỗi lần chở ngô, lúa, quế đi bán đều mất nhiều thời gian, chi phí. Bây giờ đường bê tông thuận tiện hơn, việc mua giống cây trồng, phân bón hay vận chuyển nông sản cũng dễ dàng hơn, bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế”.

Câu chuyện của ông Hoàng Văn Thời cũng là niềm vui chung của nhiều hộ dân ở Phong Dụ Thượng bởi ở vùng cao, nơi các khu dân cư và vùng sản xuất nằm cách xa nhau, một tuyến đường được hoàn thành không chỉ rút ngắn quãng đường đi lại mà còn mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, giúp người dân chủ động hơn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Mở đường, mở lối phát triển kinh tế

Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, kinh tế chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, giao thông giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội ở Phong Dụ Thượng. Xác định đây là một trong những khâu đột phá về hạ tầng, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chung sức xây dựng đường giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng làm”, gắn phong trào hiến đất mở đường với xây dựng nông thôn mới.

Từ những tuyến đường được ưu tiên đầu tư tại các thôn còn khó khăn, diện mạo giao thông nông thôn từng bước đổi thay. Những đoạn đường đất gồ ghề, lầy lội dần được thay thế bằng bê tông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và vận chuyển nông sản.

Cán bộ và Nhân dân thôn Cao Sơn bê tông hóa đường giao thông liên thôn.

Tại thôn Cao Sơn, tuyến đường liên thôn dài hơn 3 km hoàn thành trong tháng 9/2026 đã tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân. Hơn 200 hộ dân trong thôn đồng lòng góp sức, từ hiến đất, đóng góp ngày công đến tiền mặt để mở rộng đường. Đến nay, trên 90% các tuyến đường nhánh của thôn đã được bê tông hóa.

Ông Mai Văn Lự - Bí thư Chi bộ thôn Cao Sơn, cho biết: “Khi có chủ trương làm đường, bà con đều đồng tình hưởng ứng. Những gia đình ở gần đường tự nguyện hiến đất, các hộ khác góp công, góp sức. Ai cũng hiểu đường thuận lợi thì việc đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn, đời sống sẽ có thêm điều kiện phát triển”.

Hiệu quả của những tuyến đường mới hiện hữu trong chính câu chuyện phát triển kinh tế của người dân nơi đây. Minh chứng rõ nét là mô hình trồng quế của gia đình ông Hoàng Văn Hiến thôn Cao Sơn đã thuận lợi hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm quế vỏ.

Với 7 ha quế, trước đây, mỗi vụ thu hoạch, ông Hoàng Văn Hiến gặp nhiều khó khăn trong vận chuyển sản phẩm do đường sá đi lại bất tiện, chi phí thuê nhân công cao, ảnh hưởng đến thu nhập gia đình.

“Trước đây, thu hoạch quế, tôi phải thuê người vận chuyển ra ngoài cho thương lái đến mua, vừa tốn công vừa tốn chi phí. Nay đường thuận tiện, chỉ cần liên hệ là ô tô có thể vào tận khu vực nương đồi. Việc bán quế, mua vật tư sản xuất đều dễ dàng hơn” - ông Hoàng Văn Hiến phấn khởi cho biết.

Cán bộ xã Phong Dụ Thượng trao đổi với người dân thôn Cao Sơn về thu hoạch quế vỏ.

Từ câu chuyện của gia đình ông Hoàng Văn Hiến có thể thấy, con đường góp phần mở rộng cơ hội đưa những sản phẩm nông sản địa phương đến với thị trường. Khi chi phí vận chuyển giảm, việc tiêu thụ thuận lợi, người dân có thêm động lực đầu tư chăm sóc cây trồng, phát triển chăn nuôi và tính toán những hướng phát triển kinh tế hiệu quả hơn.

Từ lợi ích thiết thực ấy, phong trào làm đường giao thông nông thôn ở Phong Dụ Thượng ngày càng nhận được sự đồng thuận của người dân. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Nhân dân toàn xã đã đóng góp hơn 500 triệu đồng, hiến trên 2.000 m² đất để xây dựng đường giao thông nông thôn.

Riêng năm 2026, xã đặt mục tiêu bê tông hóa 8 km đường giao thông nông thôn, mở mới 1,3 km đường. Dự kiến đến hết tháng 10 năm 2026, có 6/7 thôn hoàn thành 6 km đường bê tông, góp phần nâng tỷ lệ đường giao thông liên thôn, ngõ xóm được cứng hóa toàn xã lên 92%.

Kết quả ấy cho thấy sự đồng thuận, chung sức của chính quyền và Nhân dân trong phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực xây dựng nông thôn mới.

Từ đường mới đến cuộc sống mới

Giao thông thuận lợi giúp việc vận chuyển vật liệu xây dựng, hàng hóa dễ dàng hơn, tạo điều kiện để người dân sửa chữa, xây dựng nhà ở, trẻ em đến trường thuận tiện và tiếp cận tốt hơn các dịch vụ thiết yếu. Sự đổi thay không chỉ nằm trên những tuyến đường bê tông mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày của mỗi gia đình.

Tuyến đường bê tông dẫn vào thôn Bản Lùng mở ra cuộc sống mới cho người dân trong thôn.

Chị Lò Thị Mến, người dân thôn Làng Than, chia sẻ: “Trước đây, đường khó đi, nhất là vào mùa mưa. Nay đường tốt hơn, bà con đi lại thuận tiện, hàng hóa thông thương, buôn bán thuận lợi nên việc đầu tư phát triển kinh tế cũng dễ dàng và chủ động hơn”.

Đằng sau những tuyến đường mới là sự đóng góp bền bỉ của người dân. Có những diện tích đất gắn bó với gia đình qua nhiều năm, nhưng khi địa phương vận động mở đường, nhiều hộ đã sẵn sàng hiến đất, góp công vì lợi ích chung. Người dân không còn chỉ là người thụ hưởng công trình mà đã trực tiếp góp sức tạo nên những đổi thay cho bản làng mình.

Theo ông Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, địa phương xác định phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội. Cùng với huy động nguồn lực đầu tư, xã chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tham gia xây dựng và bảo vệ các tuyến đường.

“Xã xác định phát triển hạ tầng giao thông phải gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân” - ông Hoàng Văn Khoa cho biết.

Giao thông thuận lợi tạo điều kiện để người dân phát triển đa dạng các mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập.

Từ nền tảng đó, Phong Dụ Thượng từng bước khai thác lợi thế đất đai, rừng và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Địa phương đã quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp với diện tích trên 2.360 ha; diện tích đất lâm nghiệp trên 15.000 ha. Đây là điều kiện để phát triển kinh tế đồi rừng, chăn nuôi và từng bước nâng cao giá trị sản xuất.

Theo số liệu thống kê đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã Phong Dụ Thượng giảm còn 2,54%, hộ cận nghèo còn 1,32%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 50 triệu đồng. Những kết quả này phản ánh sự chuyển biến trong đời sống kinh tế - xã hội, cùng với nỗ lực phát triển sản xuất và cải thiện hạ tầng ở địa phương.

Những tuyến đường liên thôn được bê tông hóa góp phần rút ngắn khoảng cách chênh lệch vùng miền, tạo diện mạo nông thôn xã thêm khởi sắc.

Con đường mới đã mở thêm cơ hội để người dân phát huy lợi thế đất đai, đưa nông sản đến thị trường và mạnh dạn phát triển kinh tế. Từ sự chung sức của chính quyền và Nhân dân, những tuyến đường đang dần nối gần các bản làng, nối vùng sản xuất với thị trường, mở lối cho những hy vọng mới. Ở Phong Dụ Thượng, mỗi mét đường được hoàn thành hôm nay không chỉ làm đẹp thêm diện mạo bản làng, mà còn đặt thêm một viên gạch trên hành trình xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.