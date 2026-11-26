Giữ nếp nhà, chung tay phòng ngừa ma túy

Dòng họ Siều của đồng bào Tày ở xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) có 72 hộ với 350 nhân khẩu. Mỗi dịp sinh hoạt dòng họ, các gia đình cùng bàn công việc chung, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, nhắc nhau gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Việc giáo dục con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội cũng được đưa ra trao đổi. Qua mỗi buổi sinh hoạt, các hộ cùng nhìn lại việc quản lý, giáo dục con cháu trong gia đình mình.

Theo ông Siều Ngọc Tân, Trưởng dòng họ Siều, muốn phòng ngừa ma túy, trước hết phải giúp các thành viên hiểu rõ tác hại của ma túy đối với bản thân và gia đình. Một người nghiện ma túy, người thân thêm vất vả, kinh tế gia đình cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, dòng họ giao từng hộ chủ động quản lý, giáo dục con cháu tránh xa ma túy, chăm lo làm ăn, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hộ nào còn hạn chế trong việc quản lý, giáo dục con cháu thì được góp ý, cùng phân tích nguyên nhân để khắc phục. Những hộ thực hiện tốt được động viên, khen thưởng kịp thời.

Mỗi tháng vài lần, những người có uy tín trong dòng họ đến các gia đình thăm hỏi, nắm tình hình, động viên con cháu chăm lo làm ăn, chấp hành pháp luật. Sự gương mẫu của những người có uy tín cùng những lời nhắc nhở thường xuyên đã góp phần giúp dòng họ Siều nhiều năm qua không có người nghiện ma túy. Các thành viên trong dòng họ nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với lực lượng công an phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Ông Siều Quốc Việt, thành viên dòng họ Siều ở thôn Làng Chạng, chia sẻ: “Qua tuyên truyền, các thành viên trong dòng họ chúng tôi từ trẻ đến già cũng đã hiểu rõ tác hại của ma túy và chủ động phòng tránh. Bản thân tôi là đảng viên thì cũng thường xuyên nhắc nhở con cháu tập trung làm ăn, tránh xa ma túy”.

Nhân rộng mô hình trên địa bàn xã

Phong Dụ Thượng có 8 dòng họ. Khi xã triển khai xây dựng xã không ma túy, các dòng họ đều đồng thuận, cùng hưởng ứng, coi việc bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy là trách nhiệm chung. Từ cách làm của dòng họ Siều, vai trò của trưởng họ, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động được phát huy rộng hơn trên địa bàn.

Thiếu tá Nông Văn Hòa, Phó trưởng Công an xã Phong Dụ Thượng cho biết, Công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập và ra mắt 6 mô hình dòng họ không ma túy. Công an xã phối hợp với ban điều hành từng mô hình để tuyên truyền, vận động các thành viên chấp hành pháp luật. Trưởng họ và người có uy tín là những người trực tiếp chuyển tải nội dung tuyên truyền đến từng gia đình.

Theo đồng chí Lê Văn Quyền, Phó chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, phát huy được tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Với sự hưởng ứng của các dòng họ, đến nay, xã đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng địa bàn không ma túy, đang hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền công nhận vào cuối năm 2026.

Thời gian tới, xã tiếp tục nhân rộng mô hình dòng họ không ma túy, đồng thời chỉ đạo các thôn bản phối hợp với các ngành, đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc đẩy mạnh tuyên truyền. Qua đó, địa phương nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống ma túy, gắn với xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.

Từ việc cha mẹ nhắc nhở con cháu, người có uy tín đến từng nhà thăm hỏi đến sự phối hợp giữa các dòng họ và lực lượng công an, công tác phòng ngừa ma túy ở Phong Dụ Thượng được duy trì bằng những việc làm cụ thể. Đó là nền tảng để xã giữ vững kết quả đã đạt được, giữ gìn bình yên cho các thôn bản.