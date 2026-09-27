Phong Dụ Thượng chung tay giảm nghèo bền vững

Là xã thuộc vùng khó khăn, Phong Dụ Thượng có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, hầu hết các hộ dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp quy mô nhỏ; cuộc sống dễ bị tác động bởi thiên tai, dịch bệnh và giá cả thị trường, nhất là đối với những hộ thiếu vốn, kiến thức sản xuất, việc làm chưa ổn định, thường xuyên ốm đau...

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cộng đồng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo bền vững trong những năm qua luôn được cấp ủy, chính quyền xã Phong Dụ Thượng đặc biệt quan tâm.

Thực hiện nhiệm vụ đó, năm 2026, Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/ĐU ngày 20/4/2026 về thực hiện giảm nghèo bền vững năm 2026.

Ông Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Trên cơ sở kế hoạch, chính quyền, các đoàn thể đã xây dựng chương trình thực hiện, lồng ghép công tác giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Xã chỉ đạo các ngành, các thôn rà soát, đánh giá, phân loại từng hộ nghèo theo nguyên nhân và nhu cầu thực tế để lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp; đồng thời phân công các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo.

Để giảm nghèo bền vững, công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được quan tâm thực hiện. Qua các cuộc họp thôn, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hệ thống truyền thanh và cán bộ đến từng hộ, người nghèo đã hiểu quyền lợi, trách nhiệm và tư vấn qua đó từng bước giảm tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên.

Với tổng số 295 hộ, hiện thôn Làng Chạng còn 5 hộ nghèo. Theo Trưởng thôn Mai Văn Nam, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân từng bước thay đổi, tư tưởng trông chờ, ỷ lại giảm, nhiều hộ chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Gia đình chị Siêu Thị Ngọt và anh Ngân Văn Siêu là hộ nghèo đang nỗ lực vươn lên, dự kiến thoát nghèo trong năm nay. Trước đây, do thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất và thường xuyên ốm đau, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn.

Được hỗ trợ 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cùng tiền tích lũy của gia đình và sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể, bà con chòm xóm, gia đình đã xây dựng ngôi nhà trị giá hơn 300 triệu đồng.

Chị Ngọt chia sẻ: “Hiểu rõ được chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và được hỗ trợ, gia đình quyết tâm phấn đấu thoát nghèo”.

Giúp người nghèo an cư để có thêm điều kiện lạc nghiệp, xã tiếp tục thực hiện hiệu quả xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo đó, cùng 2 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở với mức 60 triệu đồng/hộ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ 4 hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu sửa chữa hoặc xây mới nhà ở.

Với sự hỗ trợ 60 triệu đồng của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, năm nay anh Triệu Tòn Trản, hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Thượng Sơn xóa được căn nhà dột nát. “Làm được nhà, có chỗ ở chắc chắn không lo mưa bão chúng tôi rất phấn khởi, cố gắng làm ăn để cuộc sống ổn định hơn”, anh Trản chia sẻ.

Cùng những chính sách của Nhà nước, công tác giảm nghèo ở Phong Dụ Thượng đã có sự chung tay của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng.

Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức xã đã đóng góp trên 51 triệu đồng, chủ yếu bằng con giống, cây giống và công cụ sản xuất để hỗ trợ 37 hộ nghèo. Xã cũng huy động khoảng 57 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng để trao quà cho 57 hộ nghèo, cận nghèo và hộ hoàn cảnh khó khăn.

Là 1 trong 4 hộ được Trường Mầm non Phong Dụ Thượng trao tặng téc nước, cây, con giống và nhu yếu phẩm, anh Tráng A Vừ chia sẻ: “Những hỗ trợ thiết thực của cộng đồng giúp các hộ nghèo chúng tôi từng bước ổn định cuộc sống”.

Từ chính sách hỗ trợ, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay của cộng đồng và quan trọng hơn là nỗ lực vươn lên của người dân, đến nay hộ nghèo của Phong Dụ Thượng còn 2,57%. Xã phấn đấu năm nay giảm 37 hộ nghèo.

Phát huy kết quả đã đạt được, xã Phong Dụ Thượng tiếp tục gắn công tác giảm nghèo với phát triển kinh tế - xã hội, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Ông Hoàng Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng cho biết, xã tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, học nghề, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, đồng thời huy động các nguồn lực chăm lo những hộ còn khó khăn.

Từ những hỗ trợ thiết thực, sinh kế được tiếp sức và sự thay đổi trong nhận thức, Phong Dụ Thượng đang từng bước dựng nên “điểm tựa” an sinh ngay từ cơ sở. Khi chính sách đến đúng người, sự hỗ trợ đi cùng hướng dẫn và trách nhiệm tự vươn lên của mỗi gia đình, đã tạo thêm cơ hội để người dân ổn định cuộc sống, chủ động phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững.