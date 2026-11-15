Phong Dụ Hạ huy động sức dân đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn

Tại thôn Khe Đóm, những ngày này, tiếng máy thi công vang lên trên tuyến đường vào khu sản xuất Đá Mài. Con đường vốn nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa, đang được mở rộng và kiên cố hóa. Khi tuyến đường hoàn thành, việc vận chuyển vật tư, nông sản từ khu sản xuất về khu dân cư sẽ thuận lợi hơn, giảm đáng kể công sức và chi phí cho người dân.

Tuyến đường vào khu sản xuất Đá Mài, thôn Khe Đóm, xã Phong Dụ Hạ đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Nhận thấy lợi ích lâu dài của công trình, gia đình ông Triệu Chung Hương tự nguyện hiến hơn 300 m² đất để mở rộng mặt đường. “Xây dựng đường bê tông nông thôn, khi triển khai đến thôn thì gia đình tôi cũng cùng tham gia để có đường đi lại. Đi lại thuận tiện thì bà con phấn khởi, từ đó phát triển kinh tế, ngày càng khấm khá hơn”, ông Hương chia sẻ.

Ông Triệu Chung Hương (mũ đen), thôn Khe Đóm hiến hơn 300 m2 đất để mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn vào khu sản xuất Đá Mài.

Ở nông thôn, mở một tuyến đường dài vài trăm mét cũng không dễ, vì đường đi qua đất sản xuất, hàng rào, cây cối của người dân. Muốn công trình triển khai thuận lợi, ngoài vốn đầu tư, cần có sự đồng thuận của người dân.

Theo ông Triệu Tòn Nhất - Trưởng thôn Khe Đóm, trước khi triển khai, thôn tổ chức họp dân để công khai, bàn bạc và thống nhất các khoản đóng góp. Khi người dân hiểu rõ lợi ích của công trình, việc huy động sức dân cũng thuận lợi hơn. “Thôn đã tổ chức họp, bàn bạc và thống nhất các khoản dân góp. Sự đồng lòng của người dân rất cao. Khi có đường bê tông, việc đi lại, phát triển kinh tế của người dân cũng ổn định hơn”, ông Nhất cho biết.

Người dân được tuyên truyền về chủ trương làm đường và giám sát tiến độ, chất lượng của công trình giao thông.

Người dân là đối tượng trực tiếp hưởng lợi từ các tuyến đường nên cũng là lực lượng quan trọng trong triển khai và giám sát công trình. Vì vậy, thôn Khe Đóm thành lập Tổ giám sát đầu tư của cộng đồng để theo dõi quá trình thi công. Từ vật liệu, quy mô, chất lượng đến tiến độ đều được người dân theo dõi ngay tại cơ sở. Ông Bàn Thanh Đông - Bí thư Chi bộ thôn Khe Đóm cho biết: “Chi bộ thôn đã thành lập Tổ giám sát đầu tư cộng đồng, hằng ngày đi giám sát các công trình thi công để bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đúng quy hoạch của xã”.

Cách làm này vừa nâng cao trách nhiệm của người dân, vừa giúp phát hiện, trao đổi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Khi được tham gia từ khâu bàn bạc đến giám sát, người dân đồng thuận và chia sẻ nhiều hơn trong quá trình thi công.

Đây cũng là cách Phong Dụ Hạ đang thực hiện phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm". Nhà nước đầu tư nguồn lực, còn người dân đóng góp bằng đất đai, ngày công, kinh phí và quan trọng hơn là trách nhiệm với chính công trình phục vụ cộng đồng.

Năm 2026, trên cơ sở nguồn lực đầu tư của tỉnh, xã Phong Dụ Hạ triển khai 8 công trình giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 4 km, tổng kinh phí đầu tư trên 9,5 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp 607 triệu đồng. Đến nay, 8/8 công trình đã cơ bản hoàn thành trên 70% khối lượng. Để bảo đảm tiến độ, địa phương đang tập trung đôn đốc các đơn vị thi công, đồng thời tiếp tục vận động người dân thực hiện phần đóng góp, phối hợp giải phóng mặt bằng và giám sát quá trình thi công.

Năm 2026, xã Phong Dụ Hạ triển khai 8 công trình giao thông nông thôn, đến nay các công trình đạt 70% khối lượng.

Theo ông Trần Đức Thịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Hạ, trong quá trình triển khai, khó khăn lớn nhất là huy động nguồn lực và bảo đảm tiến độ thi công. Vì vậy, xã xác định phải bám sát từng công trình, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và phát huy vai trò của cộng đồng dân cư.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành các tuyến đường trong năm 2026, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. “Chúng tôi kỳ vọng các tuyến đường mới sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, vận chuyển hàng hóa, từ đó mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Trong thời gian tới, xã sẽ gắn phát triển giao thông với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới, để mỗi tuyến đường thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của Phong Dụ Hạ”, ông Trần Đức Thịnh khẳng định.

Không dừng lại ở những công trình đang triển khai, giai đoạn 2026 - 2030, Phong Dụ Hạ tiếp tục đăng ký đầu tư trên 15 km đường giao thông nông thôn. Đây là khối lượng không nhỏ đối với địa bàn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi địa phương phải tiếp tục huy động đa dạng nguồn lực, đồng thời giữ vững sự đồng thuận của người dân.

Đường giao thông nông thôn ở xã Phong Dụ Hạ đang dần hoàn thiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Những tuyến đường bê tông đang nối dài không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn Phong Dụ Hạ mà còn thể hiện sự đồng thuận, trách nhiệm cộng đồng và kỳ vọng về cuộc sống thuận lợi, khấm khá hơn của người dân. Khi giao thông trở thành “đòn bẩy” cho sản xuất, những con đường mới sẽ đưa người dân đến gần nhau hơn, đồng thời mở thêm hướng đi mới cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.