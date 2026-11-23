Trong đó, vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khoảng 3,9 tỷ đồng; vốn Chương trình phát triển văn hóa trên 800 triệu đồng.

Từ nguồn vốn được phân bổ, xã Phong Dụ Hạ đã chủ động rà soát nhu cầu thực tế, lựa chọn các công trình thiết yếu, ưu tiên những hạng mục trực tiếp phục vụ đời sống và sinh hoạt của Nhân dân. Xã triển khai xây dựng công trình vượt suối vào khu dân cư thôn Khe Hao, khắc phục khó khăn trong việc đi lại, tạo thuận lợi cho người dân giao thương, sản xuất và sinh hoạt, nhất là mùa mưa lũ.

Nhân dân thôn Khe Đóm bê tông hoá tuyến giao thông nông thôn.

Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, xã chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục thông qua công trình cải tạo, nâng cấp điểm trường Khe Lép thuộc Trường Mầm non Phong Dụ Hạ. Việc đầu tư, sửa chữa điểm trường nhằm từng bước cải thiện điều kiện dạy và học, tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi hơn cho giáo viên và trẻ em trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các nhà văn hóa thôn cũng được quan tâm cải tạo, nâng cấp. Đây là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cộng đồng, tạo không gian để người dân tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội họp và tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ xã Phong Dụ Hạ hỗ trợ cây giống cho hộ nghèo thôn Lắc Mường.

Cùng với đó, từ nguồn vốn Chương trình được phân bổ, xã Phong Dụ Hạ tiếp tục đầu tư các dự án phát triển sản xuất, hỗ trợ người dân về cây, con giống, nông cụ sản xuất, đất ở, nhà ở, vật dụng sinh hoạt, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo tồn bản sắc văn hoá...

Các học viên lớp đào nghề ngắn hạn thực hành tiết học chế biến sản phẩm quế vỏ.

Việc triển khai các dự án từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo sinh kế để người dân, nhất là các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện phát triển giữa các khu vực, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nền tảng để Phong Dụ Hạ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo.