Phòng đọc mùa thu - Khơi dậy tình yêu sách giữa lòng Hà Nội

Không chỉ là môn thể thao thử thách sức bền, những năm gần đây, chạy bộ còn trở thành "cánh cửa" đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên, văn hóa và con người một vùng đất. Tại Thái Nguyên, những giải chạy địa hình lần đầu được tổ chức đang mở ra một hướng tiếp cận mới trong khai thác tiềm năng du lịch. Từ thửa ruộng bậc thang đến đồi chè xanh, mỗi cung đường đang mang theo kỳ vọng đánh thức những miền đất giàu tiềm năng.