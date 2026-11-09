Phòng đọc mùa thu - Khơi dậy tình yêu sách giữa lòng Hà Nội
Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, tại biệt thự cổ số 49 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, không gian đọc sách mang tên “Phòng đọc mùa thu: Con người, thiên nhiên và truyện tranh” đã mang đến cho công chúng cơ hội khám phá thế giới truyện tranh trong một không gian kiến trúc Pháp giàu giá trị lịch sử. Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Mùa Văn hóa “Di sản cây xanh Hà Nội”, do nhóm Du Bút tổ chức, với sự đồng hành của Viện Pháp tại Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phong-doc-mua-thu-khoi-day-tinh-yeu-sach-giua-long-ha-noi-246261108223638503.htm