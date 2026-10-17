Phong độ trái ngược của dàn 'bom tấn' hè 2026

Enzo Fernandez (Manchester City, 125 triệu bảng) trở thành một trong những thương vụ đắt giá nhất mùa hè khi rời Chelsea để tái hợp HLV Enzo Maresca. Ngôi sao người Argentina lập tức có chỗ đứng tại sân Etihad và thể hiện phong độ thuyết phục ở giải quốc nội. Khả năng kiểm soát và hỗ trợ tấn công của Enzo giúp Man City toàn thắng tại Premier League mùa này.

Morgan Rogers (Chelsea, 117 triệu bảng) cập bến Stamford Bridge sau khi ghi 10 bàn tại Premier League mùa trước trong màu áo Aston Villa. Ở mùa này, tiền vệ người Anh thích nghi ấn tượng với 4 bàn và 1 kiến tạo cho Chelsea tại Premier League. Rogers trở thành lựa chọn hàng đầu của HLV Xabi Alonso trên hàng công ba người của Chelsea.

Elliot Anderson (Manchester City, 116 triệu bảng) không sở hữu những thông số ấn tượng nhưng lại là mắt xích quan trọng ở tuyến giữa "The Citizens", giúp thu hồi bóng và điều tiết thế trận cho đội chủ sân Etihad. Gánh nặng và áp lực đặt lên vai Anderson khi anh phải thay thế vai trò cầm nhịp của Rodri tại Man City.

Bradley Barcola (Liverpool, 106 triệu bảng) là cái tên gây chú ý nhất sau màn trình diễn bùng nổ tại Champions League. Sau nhiều trận liên tiếp không ghi bàn và kiến tạo, cựu sao PSG lập hat-trick trong chiến thắng 6-3 của Liverpool trước LASK tại Champions League hồi giữa tuần. CĐV Liverpool kỳ vọng Barcola sẽ vượt qua rào cản tâm lý để thể hiện bùng nổ hơn trong thời gian tới.

Yan Diomande (Real Madrid, khoảng 107 triệu bảng) cập bến sân Bernabeu với nhiều hoài nghi. Sau thời gian đầu thích nghi chậm, Diomande đang thi đấu tự tin và quyết tâm hơn. Sau 3 lần đá chính tại La Liga mùa này, cựu sao Leipzig ghi 1 bàn và góp 1 kiến tạo. Diomande cần nỗ lực hơn để chứng tỏ bản thân xứng đáng với mức phí chuyển nhượng khổng lồ.

Sandro Tonali (Tottenham, 92,5 triệu bảng) được kỳ vọng nâng cấp tuyến giữa của Spurs nhờ khả năng tranh chấp và tổ chức lối chơi. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của tuyển thủ Italy còn mờ nhạt. Chính điều này khiến Spurs khởi đầu gây thất vọng tại Premier League khi đang xếp áp chót bảng xếp hạng và chưa thắng trận nào sau 6 vòng đấu.

Mateus Fernandes (Tottenham, 85 triệu bảng) cũng được kỳ vọng giúp Spurs nâng cấp hàng tiền vệ ở mùa giải này. Tuy nhiên, bản hợp đồng đắt giá từ West Ham mới đá chính 3 lần tại Premier League và thi đấu chưa tròn vai. Nhiều CĐV Tottenham tỏ ra hoài nghi về năng lực của Fernandes khi anh tiêu tốn số tiền không nhỏ của CLB.

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Highlights Manchester United 1-1 Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.