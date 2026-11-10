Phong Điền mở rộng cơ hội đi lao động nước ngoài

Ngân hàng Chính sách xã hội Phong Điền tổ chức hội nghị tư vấn hỗ trợ các gia đình có người thân đi lao động nước ngoài vay vốn. Ảnh: Trung Thắng

Tích lũy từ những chuyến đi

Sau thời gian làm việc tại Đài Loan, anh Hoàng Văn Nghĩa, ở tổ dân phố Phong Thu 2, phường Phong Điền trở về quê và hiện làm nhân viên kiểm đếm tại Công ty TNHH Kanglongda Huế. Khoảng thời gian làm việc ở nước ngoài giúp anh Nghĩa tích lũy được vốn, kinh nghiệm và khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Với anh Nghĩa, quãng thời gian làm việc ở nước ngoài không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn giúp bản thân trưởng thành, rèn luyện tác phong và kỹ năng ứng xử trong công việc. “Với vốn kiến thức ngoại ngữ tích lũy thời gian làm việc nước ngoài là lợi thế khi trở về tìm kiếm việc làm tại quê nhà, có mức thu nhập ổn định”, anh Nghĩa chia sẻ.

Cũng chọn con đường đi làm việc ở nước ngoài để tích lũy cho tương lai, anh Trương Phú, sinh năm 1985, ở tổ dân phố Phong Xuân 2, phường Phong Điền, trở về quê sau hai năm làm việc tại Hàn Quốc với mong muốn phát triển kinh tế gia đình. Những kinh nghiệm tích lũy trong thời gian làm việc ở nước ngoài, nhất là kiến thức về chăn nuôi, đã trở thành vốn liếng để Phú bắt tay lập nghiệp.

Anh Phú đang thuê gần 2ha đất đồi của người thân tại khu vực Bến Củi (Phong Xuân cũ) để xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp. Trên diện tích này, anh bố trí trồng xen mít Thái, bưởi da xanh, dứa… kết hợp đầu tư chuồng trại nuôi lợn thịt, lợn rừng với quy mô khoảng 100 - 200 con mỗi lứa. Nhờ vận dụng kinh nghiệm đã tích lũy và chủ động tổ chức sản xuất, mô hình vườn đồi kết hợp chăn nuôi bước đầu mang lại hiệu quả. Hiện mỗi năm, gia đình anh có thu nhập sau khi trừ chi phí không dưới 200 triệu đồng.

Câu chuyện của Nghĩa và Phú cho thấy cơ hội từ việc đi làm việc ở nước ngoài không chỉ dừng lại ở việc giải quyết việc làm trước mắt. Sau thời gian làm việc ở nước ngoài, người lao động có thể tích lũy thêm vốn, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới. Khi trở về, những hành trang ấy trở thành nền tảng để họ tìm kiếm công việc phù hợp, phát triển kinh tế gia đình.

Đối với thanh niên nông thôn, nhất là khu vực xa trung tâm của phường Phong Điền, đi làm việc ở nước ngoài có thể là một lựa chọn phù hợp trong bối cảnh nhu cầu việc làm, đổi mới sinh kế ngày càng cấp thiết. Bên cạnh cơ hội việc làm tại địa phương, người lao động có thêm lựa chọn tiếp cận các thị trường lao động chuyên nghiệp, có điều kiện học hỏi kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm.

Mở rộng cơ hội cho thanh niên

Hiện phường Phong Điền có gần 14.300 người trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định; trong đó có hàng trăm thanh niên đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2026, thông qua các chương trình, hoạt động hỗ trợ, nhất là nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, phường Phong Điền xây dựng kế hoạch đưa 50 - 70 người đi làm việc ở nước ngoài. Trong 10 tháng đầu năm đã có 79 trường hợp; kết quả này cho thấy chương trình đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng cao của người dân địa phương.

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội. Thông qua chương trình, người lao động có cơ hội tiếp cận các thị trường việc làm phù hợp, được đào tạo nghề, ngoại ngữ, kỹ năng sống… Đây cũng là điều kiện để thanh niên thay đổi tư duy, nâng cao tính chủ động, từng bước cải thiện đời sống gia đình.

Thực tế tại phường Phong Điền cho thấy, bên cạnh những lao động có việc làm, thu nhập ổn định ở nước ngoài, những trường hợp trở về quê hương tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm để tìm việc làm, hoặc phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Những trường hợp này đã góp phần cho thấy cơ hội tích lũy vốn, kinh nghiệm và phát triển sinh kế sau khi trở về quê hương.

Ông Trương Minh Phát, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền cho biết, địa phương xác định đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, tạo điều kiện cho người lao động phát triển. Phường tiếp tục tạo điều kiện, kết nối với các doanh nghiệp có uy tín, chuyên môn trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức các hội nghị tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường, ngành nghề, điều kiện tuyển dụng, quyền lợi của người lao động. Qua đó, giúp thanh niên có cơ sở lựa chọn hướng đi phù hợp.

Cùng với sự quan tâm của chính quyền và các ban, ngành chức năng địa phương, việc cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch về chi phí, hợp đồng, điều kiện làm việc, chính sách hỗ trợ là rất cần thiết. Người lao động cần được tư vấn, hướng dẫn lựa chọn doanh nghiệp có giấy phép, tránh tình trạng thiếu thông tin hoặc bị môi giới không đúng quy định, dẫn đến những rủi ro trong quá trình tuyển dụng và làm việc ở nước ngoài.