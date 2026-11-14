Phòng dịch dại từ gốc nhờ sức trẻ và tri thức
Doanh nghiệp xã hội Truyền thông Thay đổi Hành động hướng tới Phát triển Bền vững Việt Nam và Tổ chức Soi Dog Foundation phối hợp với Khoa Thú y (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) tổ chức sự kiện “Sinh viên đồng hành cùng Dự án “Thí điểm Mô hình Phòng chống bệnh dại, phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo ở một số phường tại Hà Nội”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phong-dich-dai-tu-goc-nho-suc-tre-va-tri-thuc-246261114152757068.htm