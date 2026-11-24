Trước dự báo lượng người và phương tiện đổ về các khu vực này tăng cao, Phòng CSGT Công an TPHCM đã chủ động xây dựng phương án, tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau chương trình.

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm: khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); Công viên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Ảnh minh hoạ

Theo đó, lực lượng CSGT bố trí các chốt cô lập, chốt điều hòa giao thông; tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm và khu vực tập trung đông người. Đồng thời, tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông; chủ động phòng ngừa tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.

Trên tuyến đường thủy, lực lượng CSGT phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng TPHCM và Cảng vụ Hàng hải triển khai tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn khu vực tổ chức bắn pháo hoa; giải tỏa phương tiện neo đậu và tạm dừng các hoạt động đường thủy theo phương án bảo đảm an toàn.

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ làm nhiệm vụ trên tuyến sông Sài Gòn

Khuyến cáo: Người dân cần chủ động cập nhật thông tin phân luồng giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên cầu hoặc tại khu vực cấm để xem pháo hoa. Đồng thời, chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.