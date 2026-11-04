Phòng CSGT Công an TP Hà Nội hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Toàn cảnh chương trình tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại trường học.

Chương trình nằm trong Chiến dịch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên toàn quốc do Cục CSGT phát động, nhằm trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi học đường.

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội Tuyên truyền và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã phổ biến các quy định của pháp luật về điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; những quy định liên quan đến độ tuổi, giấy phép lái xe và việc sử dụng phương tiện phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Đặc biệt, lực lượng CSGT tập trung phân tích những vi phạm thường gặp ở học sinh như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đi dàn hàng ngang, sử dụng điện thoại khi lái xe, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông... Qua đó, giúp các em nhận diện những nguy cơ mất an toàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Học sinh thực hành lái xe trong sa hình.

Bên cạnh việc tuyên truyền kiến thức, cán bộ CSGT trực tiếp hướng dẫn học sinh các kỹ năng lái xe an toàn, từ kiểm tra phương tiện trước khi sử dụng, tư thế ngồi và điều khiển xe đúng cách, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đến kỹ năng quan sát, giữ khoảng cách, chuyển hướng và xử lý các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường.

Thông qua hình thức giao lưu, hỏi đáp và hướng dẫn thực hành, học sinh được trao đổi, giải đáp những tình huống thực tế trong quá trình đi học, đi lại hằng ngày; từ đó nâng cao khả năng nhận biết, phòng tránh nguy cơ tai nạn giao thông.

Phát biểu tại chương trình, cô Đỗ Thị Hà, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hồng Hà, đánh giá cao hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn của lực lượng CSGT. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Thông qua chương trình, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong trường học, góp phần xây dựng văn hóa giao thông và bảo đảm an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình.