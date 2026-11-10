UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành trục xuất đối tượng quốc tịch Kazakhstan có lệnh truy nã quốc tế của Interpol.

Mục tiêu của kế hoạch là chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm tan rã các băng nhóm, đường dây tội phạm; không để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động công khai, lộng hành; đánh trúng đối tượng cầm đầu, chủ mưu.

Kế hoạch đặt chỉ tiêu 100% băng nhóm, đường dây có dấu hiệu hoạt động trên địa bàn được rà soát, lập hồ sơ quản lý; ít nhất 90% vụ án, chuyên án trọng điểm được xác lập yêu cầu làm rõ vai trò người cầm đầu và nguồn tài chính phạm tội; 100% vụ án có yếu tố xuyên quốc gia được rà soát nhu cầu tương trợ tư pháp, truy tìm đối tượng, tài sản ở nước ngoài. Đến năm 2030, tỉnh hình thành cơ chế dữ liệu, cảnh báo và chia sẻ thông tin liên ngành.

Kế hoạch đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên đề, bản đồ nguy cơ tội phạm; phòng ngừa từ cơ sở; đấu tranh với tội phạm ma túy, mua bán người, lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền; quản lý người nước ngoài, địa bàn du lịch; truy nguyên, thu hồi tài sản do phạm tội mà có ngay từ giai đoạn đầu.

Công an tỉnh là cơ quan thường trực, chủ trì triển khai kế hoạch. Tỉnh thiết lập cơ chế phối hợp nhanh giữa Công an tỉnh với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XIII trong xử lý vụ việc trên tuyến biển, cảng biển, hàng không, xuất nhập cảnh.

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền về thủ đoạn lôi kéo, lừa đảo trực tuyến, cho thuê tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội; khuyến khích người dân tố giác tội phạm. Việc triển khai phải bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.