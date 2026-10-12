Phòng, chống thiên tai từ cơ sở - Nông dân phường Thuận An phát huy vai trò chủ thể

Hội Nông dân phường Thuận An ra mắt mô hình nông dân phòng, chống thiên tai, góp phần nâng cao trách nhiệm cộng đồng và chủ động thích ứng khí hậu.

Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân phường Thuận An, thành phố Huế ra mắt mô hình “Tổ nông dân phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Hoạt động góp phần phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng cộng đồng an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phát huy vai trò nông dân trong phòng, chống thiên tai

Chiều 11/10/2026, tại Tổ dân phố Hải Thành, Hội Nông dân phường Thuận An tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ nông dân phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”, thiết thực chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2026).

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Chí Quang, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Hoàng Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cùng cán bộ, hội viên nông dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Chí Quang, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố tặng hoa chúc mừng

Mô hình được thành lập với 10 thành viên, do ông Lê Văn Phú, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân Tổ dân phố Hải Thành, làm Tổ trưởng. Đây là hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia trực tiếp của hội viên nông dân trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ cơ sở.

Thông qua mô hình, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tính chủ động của hội viên được phát huy, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó với những diễn biến thời tiết bất thường, từng bước xây dựng cộng đồng có khả năng thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu.

Đồng chí Nguyễn Chí Quang, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố phát biểu tại buổi lễ

Gắn phong trào Hội với bảo vệ môi trường, thích ứng khí hậu

Cũng trong dịp này, Hội Nông dân phường Thuận An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam; đồng thời tạo không gian giao lưu, tăng cường đoàn kết, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Chí Quang gửi lời chúc mừng đến cán bộ, hội viên nông dân phường Thuận An, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Hội Nông dân phường trong triển khai phong trào thi đua và xây dựng các mô hình phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đồng chí đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò chủ thể của nông dân, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đặc biệt, mô hình phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu cần được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Đối với cộng đồng dân cư, phòng, chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ trong thời điểm xảy ra mưa bão mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị thường xuyên, tinh thần tương trợ và ý thức bảo vệ môi trường. Việc tập hợp hội viên vào mô hình cụ thể tạo điều kiện để người dân cùng chia sẻ kinh nghiệm, chủ động nhận diện rủi ro và phối hợp với chính quyền khi có tình huống phát sinh.

Quang cảnh buổi lễ

Xây dựng cộng đồng an toàn, hướng tới phát triển bền vững

Việc ra mắt mô hình tại Tổ dân phố Hải Thành cho thấy vai trò thiết thực của tổ chức Hội trong đưa các hoạt động phòng, chống thiên tai đến gần hơn với người dân. Hiệu quả của mô hình sẽ gắn liền với việc duy trì hoạt động thường xuyên, nâng cao kỹ năng ứng phó, tăng cường phối hợp tại chỗ và lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng những thách thức đối với đời sống, sản xuất và môi trường, sự chủ động của người dân là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngừa rủi ro thiên tai. Nông dân không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ cộng đồng, tài nguyên và sinh kế tại địa phương.

Từ mô hình này, Hội Nông dân phường Thuận An có thêm cơ sở để thúc đẩy các phong trào gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng thích ứng và củng cố tinh thần đoàn kết. Khi trách nhiệm cộng đồng được chuyển hóa thành hành động cụ thể, công tác phòng, chống thiên tai sẽ chủ động hơn, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân.

Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội, nhân rộng những cách làm phù hợp và gắn bảo vệ môi trường với phát triển sinh kế là hướng đi cần thiết để xây dựng cộng đồng an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững tại Thuận An nói riêng và thành phố Huế nói chung.