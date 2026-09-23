Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Nhận diện nguy cơ từ sớm, phòng ngừa từ xa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác quản lý tài chính trên địa bàn phường.

“Hàng rào” phòng ngừa

Tại phường Thanh Khê, công tác thu chi ngân sách được theo dõi thường xuyên; các khoản chi được kiểm soát theo nguyên tắc đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả. Trong 9 tháng của năm 2026, tổng thu trên địa bàn phường ước đạt 658,739 tỷ đồng, bằng 78% dự toán; chi ngân sách địa phương đạt 610,444 tỷ đồng, bằng 66,63% dự toán. Kết quả này đặt ra yêu cầu tiếp tục điều hành chủ động, rà soát kỹ từng nhiệm vụ chi, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng và hiệu quả.

Cùng với ngân sách, tài sản công được quản lý chặt sau sắp xếp đơn vị hành chính. Phường Thanh Khê hiện quản lý 72 nhà sinh hoạt cộng đồng. Hiện phường dôi dư 11 tài sản công là trụ sở các cơ quan, đến nay đã bàn giao cho thành phố để bố trí, sử dụng phù hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được gắn với các lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tiêu cực. Ban Thường vụ Đảng ủy phường giám sát việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập theo Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, qua đó kịp thời chấn chỉnh những khâu yếu, khoảng trống trong quản lý.

Vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tiếp tục được phát huy. HĐND phường đã ban hành kế hoạch giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại UBND phường sau sắp xếp đơn vị hành chính; giám sát hoạt động đầu tư công. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức giám sát chuyên đề, phối hợp khảo sát các nội dung như cải tạo kiệt hẻm, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, quản lý thiết chế văn hóa, thể thao...

Những kiến nghị sau giám sát là cơ sở để tiếp tục rà soát, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, hạn chế thất thoát, lãng phí. Đây là hướng đi cần thiết, bởi kiểm soát quyền lực chỉ thực sự hiệu quả khi có nhiều tầng kiểm soát: kiểm soát trong Đảng, kiểm soát của cơ quan nhà nước và giám sát của nhân dân.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thanh Khê đã tiếp nhận hơn 20.600 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,99%, giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,87%, thanh toán trực tuyến đạt 98,87%. Những kết quả đó cho thấy: càng số hóa thì càng minh bạch, dễ kiểm soát; càng giảm tiếp xúc không cần thiết thì càng thu hẹp không gian phát sinh nhũng nhiễu. Đây là hướng cần tiếp tục mở rộng trong quản lý tài chính, đầu tư công, mua sắm, đất đai, tài sản công và giải quyết thủ tục hành chính.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến (thứ 5 từ phải qua) kiểm tra các công trình trường học, chú trọng quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Xây dựng văn hóa liêm chính

Cơ chế có thể tạo ra những “hàng rào”, nhưng con người quyết định hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Vì vậy, việc chú trọng xây dựng văn hóa liêm chính trong thực thi công vụ, gắn với trách nhiệm nêu gương, tinh thần “tự soi, tự sửa”, ý thức phục vụ nhân dân và trách nhiệm người đứng đầu được phường chú trọng.

Liêm chính được thể hiện từ những việc cụ thể: không lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi; sử dụng tiết kiệm ngân sách; giữ gìn tài sản Nhà nước; giải quyết công việc đúng thời hạn; không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tiết kiệm một khoản chi không cần thiết, bảo vệ một tài sản công khỏi lãng phí hay giải quyết một hồ sơ đúng hạn, không nhũng nhiễu... Đó là nền tảng để chuyển từ “không dám tham nhũng” sang “không muốn tham nhũng” bởi chuẩn mực đạo đức công vụ và danh dự của người cán bộ; gắn “tự soi, tự sửa” với siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Đây là nhiệm vụ đang được phường Thanh Khê xác định là một trong những yêu cầu trọng tâm trong thời gian đến.

Thực tiễn từ cơ sở cho thấy, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ hiệu quả hơn khi chuyển mạnh trọng tâm sang phòng ngừa, với 4 lớp bảo vệ: kiểm soát quyền lực; công khai minh bạch; chuyển đổi số; giám sát của nhân dân. Thời gian đến, phường Thanh Khê tiếp tục kiểm soát chặt việc lập, phân bổ và sử dụng ngân sách, mua sắm, đầu tư, quản lý tài sản công; nâng cao hiệu quả từng nguồn lực, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và chủ động nhận diện nguy cơ trước khi trở thành sai phạm. Thước đo không chỉ là xử lý được bao nhiêu sai phạm mà quan trọng hơn là đã ngăn ngừa được bao nhiêu nguy cơ; không chỉ giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương mà còn làm cho nguồn lực của Nhà nước, của nhân dân được sử dụng đúng hơn, tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn.