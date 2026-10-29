Phòng, chống sốt xuất huyết từ mỗi gia đình

Cán bộ Trạm Y tế phường An Cựu truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết đến người dân.

Thay đổi thói quen sinh hoạt

Sau 5 ngày điều trị SXH tại Trung tâm Y tế Phú Xuân, em Nguyễn Quang Huy (phường Kim Long) đã bình phục. Sau khi xuất viện, em tiếp tục được nhân viên y tế theo dõi sức khỏe. Huy cho biết, trước khi mắc bệnh, em có thói quen ngủ không mắc màn, trong khi xung quanh nhà có vườn rộng, nhiều lu, chậu chứa nước nên muỗi xuất hiện khá nhiều.

“Sau khi xuất viện, em được nhân viên y tế tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, phòng tránh SXH. Cán bộ trạm y tế còn đến tận nhà hướng dẫn cách diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ những vật dụng có nguy cơ trở thành nơi sinh sản của muỗi. Nhờ vậy, gia đình em hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc chủ động phòng bệnh ngay tại nhà”, Huy chia sẻ.

Tại Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Phú Xuân, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận, điều trị bệnh nhân SXH. Theo bác sĩ Lê Phan Cát Tiên, Trưởng khoa, các triệu chứng ban đầu của bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn dễ khiến người bệnh nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường. Một số trường hợp chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã tiến triển nặng, xuất hiện dấu hiệu xuất huyết, khiến quá trình điều trị kéo dài và nguy cơ biến chứng tăng.

“Người dân khi có biểu hiện sốt cao đột ngột, đau đầu, đau mỏi cơ khớp hoặc phát ban cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và theo dõi. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp người bệnh được xử trí phù hợp mà còn góp phần hỗ trợ ngành y tế triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống dịch tại cộng đồng”, bác sĩ Tiên khuyến cáo.

Thực tế điều trị cho thấy, SXH có thể diễn biến nghiêm trọng ở cả trẻ em và người lớn. Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế điều trị thành công trường hợp em C.T.H.N. (15 tuổi, phường Thuận Hóa) mắc SXH Dengue nặng, biến chứng xuất huyết tiêu hóa.

Theo ThS.BS Phạm Kiều Lộc, phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Cấp cứu Nhi, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ mắc SXH. Những dấu hiệu như nôn nhiều hoặc nôn ra máu, đi cầu phân đen, da lạnh ẩm, tiểu ít, hoặc có dấu hiệu choáng cần được nhận biết sớm để đưa đến cơ sở y tế đánh giá và xử trí kịp thời. Trong đó, nôn ra máu và đi cầu phân đen là những dấu hiệu nguy hiểm, có thể liên quan đến xuất huyết tiêu hóa.

Tăng cường giám sát, xử lý nguy cơ tại cộng đồng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế), tính đến giữa tháng 10/2026, toàn thành phố ghi nhận 320 ca mắc sốt xuất huyết tại 34 xã, phường; trong đó có 5 ca lâm sàng, 20 ca ngoại lai và không có trường hợp tử vong. Số ca mắc tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Số ca mắc được ghi nhận ở nhiều địa bàn, trong đó có Kim Long, An Cựu, Phú Xuân…

Trước tình hình này, ngành y tế thành phố tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh và triển khai các biện pháp xử lý tại khu vực có nguy cơ. BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế cho biết, đơn vị thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tuyến trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức điều tra, giám sát tại các xã, phường có số ca mắc cao, địa bàn có nguy cơ và các khu vực trọng điểm. Thông tin ca bệnh được các cơ sở điều trị cập nhật hằng ngày trên phần mềm, tạo điều kiện để hệ thống y tế dự phòng xác minh, điều tra và triển khai các biện pháp xử lý kịp thời.

Tại phường An Cựu, công tác truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết được triển khai bằng nhiều hình thức. Bác sĩ Nguyễn Thị Như Ý, Giám đốc Trạm Y tế phường An Cựu cho biết, đến giữa tháng 10/2026, địa bàn ghi nhận 4 ca mắc SXH. Trạm y tế đã tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, các buổi truyền thông cộng đồng, mạng xã hội và hướng dẫn trực tiếp tại hộ gia đình. Trong đó, tập trung vào việc diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ vật dụng đọng nước, giữ gìn vệ sinh môi trường và nhận biết các dấu hiệu cảnh báo của bệnh.

BSCKII Thái Văn Tuấn nhấn mạnh, để phòng bệnh hiệu quả, mỗi gia đình cần kiểm tra các vật dụng có khả năng chứa nước trong và ngoài nhà; đậy kín dụng cụ chứa nước sinh hoạt; thường xuyên thay nước, vệ sinh lu, chậu, lọ hoa; thu gom chai lọ, lốp xe và các vật phế thải có thể đọng nước. Những khu vực tối, ẩm thấp cần được vệ sinh, hạn chế nơi trú ẩn của muỗi. Người dân cũng cần ngủ màn, kể cả ban ngày, chủ động tránh muỗi đốt và phối hợp với lực lượng y tế khi địa phương triển khai các hoạt động xử lý dịch.

Bên cạnh đó, việc tiêm vắc-xin phòng SXH cần thực hiện đúng chỉ định, theo tư vấn của nhân viên y tế; không thể thay thế các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy và phòng tránh muỗi đốt. Sự kết hợp giữa các biện pháp phòng bệnh và ý thức chủ động của mỗi gia đình sẽ góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.