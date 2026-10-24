Phòng chống sốt xuất huyết: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng vật dụng chứa nước

Ngày 1/10, xã Cẩm Trung ghi nhận ca mắc sốt xuất huyết đầu tiên tại thôn Vinh Lộc. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu. Sau khi tự mua thuốc điều trị nhưng tình trạng không thuyên giảm, bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế thăm khám. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

Xã Cẩm Trung triển khai phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực có ca mắc sốt xuất huyết.

Từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên đến nay, thôn Vinh Lộc đã có 49 ca mắc sốt xuất huyết. Đáng lo ngại, số ca mắc mới vẫn tiếp tục tăng hằng ngày; riêng ngày 23/10, địa phương ghi nhận thêm 9 ca.

Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh, Trạm Y tế xã Cẩm Trung đã điều tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch; khoanh vùng, phun hóa chất diệt muỗi, vệ sinh môi trường và loại bỏ các dụng cụ chứa nước có nguy cơ phát sinh bọ gậy. Tuy nhiên, các ca mắc mới vẫn tiếp tục xuất hiện, cho thấy dịch sốt xuất huyết tại thôn Vinh Lộc còn diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh chưa triệt để.

Một trường hợp bị sốt, nghi ngờ mắc sốt xuất huyết đang được điều trị tại Trạm Y tế xã Cẩm Trung.

Tại buổi giám sát ngày 22/10 ở thôn Vinh Lộc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh ghi nhận nhiều hộ dân vẫn còn vật dụng, phế thải đọng nước chưa được thu gom, lật úp; bên trong có nhiều lăng quăng, bọ gậy.

Ông Nguyễn Chí Trung – Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: “Dù địa phương đã tổ chức nhiều đợt phun hóa chất diệt muỗi, nhưng nếu vệ sinh môi trường không triệt để, chỉ cần còn dụng cụ chứa nước có lăng quăng, bọ gậy thì dịch bệnh vẫn có nguy cơ tiếp tục lây lan, bùng phát, làm gia tăng số ca mắc mới”.

Nhiều vật dụng chứa nước, phế thải chứa nước tại các hộ dân ở thôn Vinh Lộc, xã Cẩm Trung chưa được xử lý triệt để.

Không chỉ tại Cẩm Trung, hai ổ dịch sốt xuất huyết ở thôn Tân Đức và liên thôn Văn Miếu – Trung Thượng, xã Kỳ Hoa, sau hơn 2 tháng vẫn chưa được khống chế. Đến nay, hai ổ dịch ghi nhận tổng cộng 123 ca mắc và vẫn phát sinh ca mới hằng ngày. Theo đánh giá, nguyên nhân chủ yếu khiến dịch kéo dài là công tác vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy còn hạn chế; người dân chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 493 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 443 ca nội tại và 50 ca xâm nhập. Trong 5 ổ dịch được phát hiện, 2 ổ đã được khống chế, 3 ổ vẫn đang hoạt động. Dù đã cuối tháng 10, thời tiết nắng mưa xen kẽ vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng gia tăng ca mắc tại các ổ dịch đang hoạt động.

Hà Tĩnh đã ghi nhận 484 ca mắc sốt xuất huyết.

Dù đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, số ca mắc sốt xuất huyết tại một số địa phương vẫn tiếp tục tăng. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải xử lý triệt để các ổ dịch, ngăn dịch kéo dài và lan rộng.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết: Thời gian qua, bên cạnh hỗ trợ hóa chất, đơn vị đã liên tục xuống các địa bàn có dịch để hướng dẫn, giám sát công tác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn, huy động lực lượng ra quân vệ sinh môi trường theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng vật dụng chứa nước không cần thiết”, lật úp, thu gom dụng cụ, phế thải. Chỉ khi tiêu diệt triệt để lăng quăng, bọ gậy mới có thể cắt đứt nguồn lây. Trạm y tế cần tăng cường giám sát cộng đồng; người dân khi có biểu hiện sốt cần đến cơ sở y tế thăm khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.