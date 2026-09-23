Phòng, chống ngập lụt, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ
Duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời xử lý tình huống phát sinh; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh.
Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau, khi đến kiểm tra công tác phòng, chống ngập lụt tại một số đơn vị trực thuộc, gồm: Đại đội Kho vũ khí - đạn, Đại đội Thông tin và Trung đội Vệ binh - Kiểm soát quân sự, vào sáng 23/9.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành
yêu cầu đơn vị chủ động vận hành hệ thống, kịp thời tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị.
Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, ghi nhận tinh thần chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt; yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung phương án phòng, chống ngập lụt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất.
Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương khơi thông, khắc phục hệ thống thoát nước; kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh doanh trại, chủ động bố trí nơi ăn, ở, giường nghỉ phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của ngập lụt đến sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ.
Cùng ngày, các đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại nhiều cơ quan, đơn vị, kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo khắc phục những điểm còn hạn chế, bảo đảm an toàn trong điều kiện ngập lụt./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phong-chong-ngap-lut-san-sang-co-dong-thuc-hien-nhiem-vu-a132642.html