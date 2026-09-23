Phòng, chống ngập lụt, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ

Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau, khi đến kiểm tra công tác phòng, chống ngập lụt tại một số đơn vị trực thuộc, gồm: Đại đội Kho vũ khí - đạn, Đại đội Thông tin và Trung đội Vệ binh - Kiểm soát quân sự, vào sáng 23/9.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (bìa phải), kiểm tra hệ thống thu lôi chống sét và điện trở tiếp đất tại Đại đội Kho vũ khí - đạn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành kiểm tra hệ thống kho chứa đạn và công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, đạn trong mùa mưa.

Kiểm tra máy bơm nước công suất lớn,

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành

yêu cầu đơn vị chủ động vận hành hệ thống, kịp thời tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành kiểm tra khu vực xung quanh Đại đội Kho vũ khí - đạn.

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, ghi nhận tinh thần chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt; yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung phương án phòng, chống ngập lụt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất.

Qua kiểm tra thực tế, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đại đội Thông tin khẩn trương vệ sinh doanh trại, khơi thông, xử lý hệ thống thoát nước.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương khơi thông, khắc phục hệ thống thoát nước; kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy; vệ sinh doanh trại, chủ động bố trí nơi ăn, ở, giường nghỉ phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của ngập lụt đến sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành kiểm tra khu vực doanh trại khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống điện phục vụ sinh hoạt.

Cùng ngày, các đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại nhiều cơ quan, đơn vị, kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo khắc phục những điểm còn hạn chế, bảo đảm an toàn trong điều kiện ngập lụt./.