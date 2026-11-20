Quốc hội Khóa XVI

Tăng khả năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ của người dân

Chiều 20/11, với 470/470 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội thông qua và thay thế Nghị quyết số 163/2024/QH15 ngày 27/11/2024 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035 (ảnh QH).

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, dự thảo Nghị quyết đã bổ sung, làm rõ mục tiêu tăng cường phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, nâng cao khả năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ của Nhân dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương.

Đáng chú ý, Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không ma túy. Các chỉ tiêu về đấu tranh với tội phạm cũng được điều chỉnh; đồng thời rà soát các chỉ tiêu về giám sát điện tử, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và xây dựng trường học an toàn, bảo đảm rõ đối tượng, điều kiện áp dụng, phù hợp với quy định pháp luật.

Quang cảnh phiên họp (ảnh QH).

Ưu tiên địa bàn trọng điểm, vùng biên giới và vùng khó khăn

Dự thảo Nghị quyết đã rà soát, hoàn thiện cơ cấu 10 dự án, 10 tiểu dự án thành phần theo hướng xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của cơ quan chủ trì. Việc kết nối giữa các dự án được tăng cường, nhất là các nhiệm vụ phòng ngừa tội phạm ngay tại địa bàn cơ sở.

Về nguồn lực thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2030, dự thảo xác định việc phân bổ, sử dụng phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; ưu tiên nhiệm vụ cấp bách và các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các đại biểu tham gia phiên họp (ảnh QH).

Cùng với đó, Nghị quyết làm rõ hơn cơ chế, chính sách đặc thù và thẩm quyền phân bổ, điều chỉnh vốn, kinh phí; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để các bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức thực hiện.

Các quy định chuyển tiếp cũng được bổ sung, hoàn thiện, nhất là việc lập, phân bổ, giao và điều chỉnh kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; kế thừa các hoạt động, nhiệm vụ, dự án và kết quả đã hình thành, bảo đảm việc triển khai Chương trình liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng thụ hưởng.