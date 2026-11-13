Phòng, chống ma túy và tội phạm: Nguồn lực phải gắn với hiệu quả thực chất
Chiều 13/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026–2035. Tán thành sự cần thiết đầu tư chương trình, các đại biểu đề nghị bảo đảm nguồn lực thực hiện, tăng cường năng lực cho cơ sở và đánh giá hiệu quả bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phong-chong-ma-tuy-va-toi-pham-nguon-luc-phai-gan-voi-hieu-qua-thuc-chat-246261113235103654.htm