Phòng, chống ma tuý trong tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động

Cùng dự có đại biểu tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh, Liên đoàn Lao động một số địa phương, đại diện các doanh nghiệp và khoảng 1.000 cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, người lao động.

Chương trình là hoạt động trọng tâm của Chiến dịch sau Lễ phát động tại thành phố Hải Phòng ngày 18.9, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp” thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, ma túy là nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhân phẩm, hạnh phúc gia đình người lao động, đồng thời đe dọa an toàn và sự ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và từng người lao động.

Đáng chú ý, ma túy có thể được ngụy trang dưới những lời mời, món quà hay đồ uống tưởng chừng vô hại. Các đối tượng thường lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, những mối quan hệ xã giao để tiếp cận, lôi kéo công nhân. Do đó, mỗi người lao động cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thử, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp công đoàn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy đến gần hơn với đoàn viên, người lao động. Cán bộ công đoàn cần sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ công nhân khi gặp khó khăn; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan chức năng phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Phần giao lưu với chủ đề “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng”

Chia sẻ tại chương trình, bà Đặng Thị Diệu Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gain Lucky cho biết, công ty có hơn 20.000 công nhân quyết tâm chung tay xây dựng môi trường làm việc không ma túy. Công đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người lao động nhận diện, phòng tránh ma túy; quan tâm, hỗ trợ những trường hợp khó khăn và tạo cơ hội cho người từng lầm lỡ làm lại cuộc đời.

Theo bà Đặng Thị Diệu Linh, tại Gain Lucky, 100% người lao động đều là đoàn viên công đoàn. Con số này là niềm tự hào, và cũng là lời nhắc đối với người làm công tác công đoàn: “không một ai được phép bị bỏ quên”.

“Chúng tôi sẽ đưa nội dung phòng, chống ma túy vào các buổi sinh hoạt tổ công đoàn một cách tự nhiên, dễ hiểu nhất. Làm sao để mỗi anh chị em đều tự biết cách nhận diện nguy cơ, biết từ chối khi bị rủ rê và biết ngay mình phải báo cho ai khi gặp rắc rối.

Các tổ công đoàn sẽ sâu sát hơn với đời sống anh chị em: thấy ai nghỉ làm bất thường hay có biến cố tâm lý, chúng tôi sẽ chủ động tìm hiểu, sẻ chia. Công đoàn sẽ là nơi để anh em tin tưởng tâm sự, chúng tôi cam kết giữ bí mật và sẽ phối hợp với công an địa phương để bảo vệ an ninh quanh các khu nhà trọ công nhân.

Đồng thời, không quay lưng với người từng lầm lỡ. Ai thật lòng muốn làm lại, Công đoàn sẽ cùng gia đình và Công ty tìm cách giúp đỡ, để họ có cơ hội trở về với cuộc sống, với tập thể, trong sự tôn trọng”, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gain Lucky nhấn mạnh.

Đông đảo người lao động tham gia chương trình

Tại chương trình, đại diện công đoàn cơ sở phát biểu hưởng ứng chiến dịch; cán bộ công đoàn, đoàn viên và công nhân lao động tham gia nghi thức hưởng ứng, giao lưu với chủ đề “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng”. Hoạt động giúp người lao động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh những hành vi lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy. Ban tổ chức cũng trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức chương trình nghệ thuật lồng ghép thông điệp phòng, chống ma túy.

Chương trình được phát trực tiếp trên Trang Facebook Công đoàn Việt Nam, đồng thời được chia sẻ đồng loạt trên các nền tảng số của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, góp phần thực hiện mục tiêu 300.000 đoàn viên, công nhân lao động, người dân được tiếp cận thông tin về Chiến dịch qua báo chí và các nền tảng truyền thông số.

Sau chương trình tổ chức ở Tây Ninh, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình tại Nghệ An Điện Biên, nhằm góp phần thực hiện chỉ tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho trên 10% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.