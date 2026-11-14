Phòng chống ma túy học đường: Nâng cao nhận thức, rèn kỹ năng tự vệ

Phòng chống ma túy học đường trước thách thức từ không gian mạng

Trong hai ngày 14-15/11, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Chung kết Hội thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống ma túy dành cho học sinh trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) cấp toàn quốc năm 2026.

Phát biểu tại chương trình, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) Trần Văn Đạt cho biết, ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe con người, hạnh phúc gia đình, trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Học sinh trình bày bài dự thi tại Hội thi toàn quốc.

Đáng chú ý, các loại ma túy mới, chất gây nghiện, chất hướng thần cùng những hình thức dụ dỗ, lôi kéo thông qua mạng xã hội và không gian mạng đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác phòng ngừa, nhất là trong môi trường học đường.

Theo ông Trần Văn Đạt, học sinh phổ thông đang ở lứa tuổi hình thành nhân cách, phát triển nhận thức và hoàn thiện kỹ năng sống. Đây cũng là giai đoạn các em dễ chịu tác động từ môi trường xung quanh, tâm lý tò mò, ảnh hưởng của bạn bè và mạng xã hội.

Do đó, việc trang bị kiến thức pháp luật, khả năng nhận diện nguy cơ, kỹ năng tự bảo vệ và bản lĩnh trước những cám dỗ liên quan đến ma túy là yêu cầu cấp thiết.

Phó Vụ trưởng nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy không chỉ tập trung đấu tranh với tội phạm, tệ nạn mà quan trọng hơn phải bắt đầu từ phòng ngừa, giáo dục, nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức tự giác, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Hội thi góp phần xây dựng trường học an toàn, không ma túy

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030 đặt ra yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa từ sớm, từ xa giữ vai trò quan trọng.

Với chức năng của mình, ngành Giáo dục có trách nhiệm hình thành nhận thức, bồi dưỡng nhân cách, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Nhà trường không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải là môi trường an toàn, lành mạnh, giúp học sinh chủ động phòng tránh các nguy cơ tiêu cực.

Sự phối hợp giữa ngành Giáo dục và lực lượng Công an cũng có ý nghĩa thiết thực. Nếu nhà trường trực tiếp giáo dục, định hướng nhận thức, hành vi và lối sống thì lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Năm 2026 là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy dành cho học sinh phổ thông ở quy mô toàn quốc.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Vinh Thanh cho rằng, Hội thi là sân chơi thiết thực giúp học sinh nhận diện nguy cơ, hiểu biết pháp luật và rèn luyện kỹ năng tự bảo vệ.

Một hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, các chất gây nghiện và tác hại của thuốc lá điện tử tại các trường trung học cơ sở (Ảnh minh họa).

Đổi mới tuyên truyền pháp luật thông qua các phần thi

Hội thi được phát động từ ngày 31/8/2026, gồm hai vòng thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Thông qua hoạt động này, Bộ GD&ĐT kỳ vọng thúc đẩy phong trào tìm hiểu pháp luật, giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, học sinh được trực tiếp tham gia trao đổi, thảo luận, giải quyết tình huống và vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua các phần thi sinh động.

Nội dung Hội thi giúp học sinh tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; nhận diện các loại ma túy, chất gây nghiện, chất hướng thần; hiểu rõ tác hại và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm. Đồng thời, các em được nâng cao kỹ năng phòng tránh, kỹ năng từ chối và khả năng tự bảo vệ trước những lời dụ dỗ, lôi kéo.