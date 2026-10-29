Phòng chống lừa đảo trực tuyến: Cần xây dựng năng lực nhận diện và ứng phó

Công bố dự án CyberZ, ra mắt cổng thông tin CyberZ, phát phát động cuộc thi Challenge

Ngày 29-10, dự án truyền thông cộng đồng “CyberZ - Tiên phong phòng trừ lừa đảo” được phát động tại Trường Đại học Điện lực, Hà Nội, cùng sự hưởng ứng của sinh viên tại Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Dự án hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng an toàn số và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ trong phòng ngừa, nhận diện và cảnh báo lừa đảo trực tuyến.

Với thông điệp “Trang bị kiến thức làm chủ kỹ năng - Khuyến khích sáng tạo – Lan tỏa hành động”, CyberZ không chỉ hướng tới giúp sinh viên tự bảo vệ mình trước các nguy cơ lừa đảo trực tuyến, mà còn khuyến khích người trẻ chủ động tham gia bảo vệ cộng đồng, từng bước hình thành mạng lưới những “Chiến binh số” có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, cho rằng, công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến không thể chỉ dừng lại ở việc cảnh báo những thủ đoạn đã xảy ra, mà cần chủ động xây dựng năng lực nhận diện, khả năng ứng phó và sức đề kháng của cộng đồng trước những nguy cơ liên tục biến đổi.

Theo Đại tá Hà Văn Bắc, điểm đáng ghi nhận của CyberZ không chỉ nằm ở các hoạt động truyền thông hay cuộc thi sáng tạo, mà còn ở sự thay đổi trong cách tiếp cận: không chỉ bảo vệ thế hệ trẻ trước lừa đảo, mà còn phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người trẻ để cùng tham gia bảo vệ cộng đồng.

Để dự án đạt hiệu quả thực chất, lãnh đạo Cục An ninh mạng đề nghị dự án tập trung vào ba định hướng trọng tâm: chuyển hóa tri thức thành kỹ năng và hành động thực tế; phát huy vai trò tiên phong của sinh viên, hình thành mạng lưới “Chiến binh số” có trách nhiệm; xây dựng cơ chế phối hợp bền vững giữa cơ quan chức năng, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ, báo chí và thế hệ trẻ.

Đặc biệt, hiệu quả của dự án cần được đánh giá thông qua khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, từ nhận diện thủ đoạn lừa đảo, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân đến ứng phó đúng cách khi gặp nguy cơ.

Sinh viên cũng cần được trang bị kiến thức pháp luật, biết cảnh báo có căn cứ và chuyển thông tin đến đúng cơ quan có thẩm quyền, không thay thế lực lượng chức năng trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), đánh giá CyberZ là sáng kiến thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong việc huy động thế hệ trẻ tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Theo ông Vũ Duy Hiền, giá trị của dự án không chỉ nằm ở các hoạt động truyền thông, mà còn ở mô hình hợp tác, kết nối thế mạnh của các bên trong lĩnh vực chuyên môn, công nghệ, giáo dục, truyền thông và sức sáng tạo của sinh viên.

Khi những nguồn lực này được tập hợp và phát huy vì mục tiêu chung, dự án có điều kiện tạo ra các giá trị thiết thực, vượt ra ngoài phạm vi hoạt động riêng lẻ của từng tổ chức.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia kỳ vọng CyberZ sẽ góp phần phát hiện những ý tưởng mới, những tài năng trẻ và hỗ trợ các sáng kiến có tiềm năng phát triển thành những giải pháp hữu ích phục vụ cộng đồng.

Dự án CyberZ được triển khai dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an và sự bảo trợ của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam phối hợp với TikTok Việt Nam tổ chức dự án, cùng sự hỗ trợ thực hiện của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông LinkStar và Tổ chức Chống Lừa Đảo.