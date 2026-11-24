Chủ động nắm địa bàn, xử lý vi phạm

Cùng với sự phát triển của hoạt động thương mại, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Các đối tượng vi phạm ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi, từ lợi dụng kẽ hở trong kinh doanh truyền thống đến giao dịch qua mạng xã hội, nền tảng trực tuyến nhằm che giấu nguồn hàng, địa điểm tập kết và chủ thể kinh doanh. Thực tế này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh chủ động bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện vi phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 1.229 vụ, xử lý 754 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 4,396 tỷ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu đạt 150,53 triệu đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy trị giá 1,525 tỷ đồng. Nội dung kiểm tra tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử.

Nhiều vụ việc được phát hiện cho thấy quy mô và tính chất phức tạp của hành vi vi phạm. Điển hình, lực lượng chức năng phát hiện vụ kinh doanh gần 1.000 sản phẩm quần áo, dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, trị giá 247,7 triệu đồng và chuyển hồ sơ xử lý theo quy định. Tại một kho hàng ở xã Vĩnh Hưng, lực lượng chức năng phát hiện 249.519 sản phẩm, tổng trị giá xác định hơn 36,323 tỷ đồng, có dấu hiệu tội buôn lậu; vụ việc đã được đề nghị chuyển cơ quan công an tiếp nhận, điều tra.

Công an phường Hòa Bình tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm về hàng hóa, nhãn mác và xuất xứ.

Đối với mặt hàng xăng dầu, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 59 vụ, phát hiện 8 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 331,4 triệu đồng. Đây là mặt hàng thiết yếu, tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống nên công tác giám sát nguồn cung, hoạt động kinh doanh và việc chấp hành quy định pháp luật luôn được chú trọng.

Những kết quả trên cho thấy sự chủ động của lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn, phát hiện và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, địa bàn tỉnh sau sắp xếp có phạm vi rộng, nhiều khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, cơ sở kinh doanh phân tán, gây không ít khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát.

Tăng cường kiểm soát thị trường trên không gian mạng

Theo đồng chí Trương Thanh Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, nếu trên thị trường truyền thống, hàng hóa vi phạm thường được phát hiện qua kiểm tra trực tiếp tại cửa hàng, kho hàng, điểm kinh doanh thì trên môi trường mạng, việc xác định chủ thể kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa và địa điểm giao dịch phức tạp hơn. Hoạt động mua bán qua mạng xã hội, nền tảng trực tuyến tuy tạo điều kiện mở rộng thị trường nhưng cũng bị các đối tượng lợi dụng để tiêu thụ hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc.

Các siêu thị trên địa bàn phường Hòa Bình chú trọng tự kiểm tra, bảo đảm chất lượng hàng hóa phục vụ người tiêu dùng.

Trước thực tế đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh triển khai các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát gắn với quản lý địa bàn; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong phát hiện, xác minh và xử lý vi phạm. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được triển khai thông qua Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đồng thời tăng cường phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và xử lý các vụ việc phát sinh.

Cùng với kiểm tra, xử lý, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh và nhận thức của người tiêu dùng. Nội dung tập trung vào phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kinh doanh xăng dầu và hướng dẫn nhận diện hàng thật, hàng giả.

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện hàng nghìn lượt tuyên truyền thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát; riêng quý III/2026 có 422 lượt. Đồng thời, tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật với 879 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chi cục cũng phối hợp với Honda Việt Nam tổ chức hội nghị hướng dẫn phân biệt hàng thật, hàng giả và các hội thảo chuyên đề về phòng, chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng Công an xã Đà Bắc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chấp hành quy định về hóa đơn và xuất xứ hàng hóa.

Theo đồng chí Trương Thanh Sơn, thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát, chủ động nhận diện các phương thức, thủ đoạn vi phạm mới. Trọng tâm là tăng cường nắm bắt thông tin, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trên cả thị trường truyền thống lẫn không gian mạng.

Cùng với đó, chú trọng phối hợp giữa lực lượng Quản lý thị trường, công an, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng; tập trung kiểm tra nhóm hàng thiết yếu, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao, hoạt động kinh doanh xăng dầu và các điểm tập kết, phân phối hàng hóa. Đặc biệt, trước sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, việc nâng cao năng lực thu thập thông tin, xác minh chủ thể kinh doanh và truy xuất nguồn gốc hàng hóa là yêu cầu quan trọng.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động bảo vệ thương hiệu; người tiêu dùng cần thận trọng khi lựa chọn sản phẩm, ưu tiên cơ sở kinh doanh có thông tin rõ ràng và kịp thời phản ánh khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.