Phòng, chống 'diễn biến hòa bình': Phải vừa đẹp, vừa đúng!

- Hình ảnh sắc nét, bố cục hiện đại, màu sắc ấn tượng. Với tác phẩm này, nhóm mình có cơ hội giành giải cao đấy.

Tiến cũng tấm tắc:

- Công nhận đẹp thật! Trí tuệ nhân tạo (AI) đúng là lợi hại.

Trong khi hai người đang hào hứng, Tuấn chăm chú quan sát lại tác phẩm rồi bất ngờ lên tiếng:

- Khoan đã. Các đồng chí nhìn kỹ bức ảnh này xem. Quân phục chưa đúng quy định; quân hàm cũng có chi tiết không phù hợp; tư thế, tác phong của quân nhân chưa chuẩn. Đẹp thì có đẹp, nhưng không ổn đâu.

Ảnh minh họa/qdnd.vn

Tùng thoáng cau mày:

- Ôi dào. Đây là hình ảnh do AI tạo ra để minh họa, có phải ảnh chụp thực tế đâu mà soi kỹ thế.

Tuấn đáp lại:

- Nhưng đã sử dụng hình ảnh quân nhân để tuyên truyền thì phải bảo đảm đúng quy định chứ.

Tiến chen vào:

- Tôi thấy Tùng nói cũng có lý. Đây chỉ là hình ảnh mang tính biểu tượng thôi mà. Nếu cái gì cũng khuôn mẫu, cứng nhắc thì còn đâu đất cho sáng tạo.

Cuộc tranh luận mỗi lúc một căng thẳng. Đúng lúc ấy, lớp trưởng Kiên bước vào. Sau khi nghe trình bày, Kiên chăm chú nhìn vào màn hình máy tính rồi chậm rãi nói:

- Tôi thấy các đồng chí biết ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm tuyên truyền là rất đáng khuyến khích. Tuy nhiên, Tuấn góp ý hoàn toàn có cơ sở.

Thấy Tùng và Tiến có vẻ băn khoăn, Kiên phân tích:

- Quân đội là một tổ chức có kỷ luật nghiêm minh. Hình ảnh người quân nhân không chỉ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài mà còn phản ánh tính chính quy, ý thức tổ chức kỷ luật. Một bức ảnh dù được thiết kế công phu, sinh động đến đâu, nhưng thể hiện sai quân phục, lễ tiết, tác phong thì không những làm giảm giá trị tuyên truyền mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh người quân nhân.

Ngừng một lát, Kiên hỏi:

- Hơn nữa, các đồng chí đã nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra khi những hình ảnh này được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội chưa?

Tiến nhanh nhảu:

- Thì nhiều người xem, chia sẻ, bình luận...

Kiên nghiêm giọng:

- Đúng vậy. Trên không gian mạng, chỉ một chi tiết sai trong hình ảnh quân nhân cũng có thể bị cắt ghép, xuyên tạc, thậm chí bị các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng làm cái cớ để bôi nhọ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, gây dư luận không tốt về Quân đội. Khi ấy, mục đích ban đầu là tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp, nhưng do thiếu thận trọng lại có thể dẫn đến tác dụng ngược. Các đồng chí phải nhớ rằng, công nghệ càng hiện đại, người sử dụng càng phải có kiến thức, bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong kiểm soát sản phẩm do mình tạo ra. Đặc biệt, đối với quân nhân, mỗi hình ảnh được công bố không chỉ thể hiện trình độ, năng lực của cá nhân mà còn gắn với uy tín, hình ảnh của đơn vị và Quân đội.

Nghe đến đấy, Tùng cúi đầu:

- Đúng là chúng tôi quá chú trọng đến hình thức mà chưa kiểm tra kỹ nội dung.

Tiến tiếp lời:

- Đẹp mà chưa đúng thì chưa thể coi là một sản phẩm hoàn chỉnh.

Tuấn nhanh tay mở lại phần mềm thiết kế, giọng đầy hào hứng:

- Chúng ta cùng rà soát lại. Lần này nhất định phải vừa đẹp, vừa đúng nhé.