Người dân xã Đắk Sắk chú trọng chăm sóc đàn bò, phòng, chống các loại dịch bệnh

Ông Nguyễn Viết Vui, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Lâm Đồng cho biết: Đối với dịch tả heo châu Phi, hiện tỉnh đang có một số ổ dịch đã được ngành chức năng, địa phương tập trung kiểm soát tốt. Nhưng nguy cơ đối với lở mồm long móng xâm nhập thông qua các hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật và lưu thông sản phẩm động vật là khá cao.

Đặc biệt, hiện SAT1 được xem là serotype lở mồm long móng mới. Trong khi đó, miễn dịch tạo ra bởi vắc xin chứa kháng nguyên lở mồm long móng serotype O hoặc A không tạo miễn dịch bảo hộ đầy đủ đối với SAT1. Vì vậy, nếu SAT1 xâm nhập vào Việt Nam, gia súc chưa có miễn dịch đặc hiệu với serotype này có nguy cơ mắc bệnh cao. Bên cạnh đó, biểu hiện lâm sàng không điển hình hoặc nhẹ có thể làm tăng nguy cơ phát hiện chậm, qua đó gây khó khăn cho công tác khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh. Chính vì thế, việc chủ động phòng, chống các nguy cơ của người chăn nuôi, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, địa phương và ngành chức năng là rất cần thiết hiện nay.

Xã Tuy Đức hiện có tổng đàn gia súc, gia cầm trên 123.400 con, tăng trên 18.000 con so với cùng kỳ năm trước. Để bảo đảm môi trường an toàn cho người dân phát triển chăn nuôi, tháng 11 này, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đang thực hiện việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc đợt 2 trong năm. Lượng vắc xin dự kiến được tiêm cho đàn trâu, bò khoảng 1.000 liều. Địa phương cũng tăng cường hướng dẫn người dân, nhất là hộ chăn nuôi quy mô nhỏ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Theo ông Điểu Tuấn, bon Đắk Búk So, đàn bò 8 con của gia đình đã được tiêm phòng vắc xin phòng lở mồm long móng. Theo ông Tuấn, ông cũng đã được cán bộ chuyên môn thông tin về nguy cơ xuất hiện bệnh, nhất là giai đoạn cuối năm hiện nay, thời tiết có nhiều sự thay đổi bất thường. Chính vì thế, ông luôn chú ý theo dõi sát sức khỏe vật nuôi, cho đàn bò ăn đầy đủ dinh dưỡng theo nhu cầu. Cùng với đó, gia đình thường xuyên vệ sinh, xử lý chất thải, tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ nhằm phòng, chống dịch bệnh phát sinh, lây lan.

Tại xã Cư Jút - xã giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk, trước những nguy cơ, địa phương thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, tiêm phòng đầy đủ với nguyên tắc “chuồng khô - thức ăn sạch - nước uống sạch - tiêm phòng đầy đủ - tiêu độc khử trùng thường xuyên” để hạn chế tối đa dịch bệnh phát sinh. Lực lượng chuyên môn của xã đã triển khai tổng vệ sinh, phun 200 lít hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường, tiêm phòng vắc xin dại chó, mèo với 1.900 liều; vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò 1.200 liều; vắc xin viêm da nổi cục trên trâu, bò 500 liều. Hoạt động kiểm soát được địa phương tăng cường nhằm hạn chế các nguy cơ từ mua bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa kiểm dịch.

Đến tháng 9/2026, tổng đàn gia súc toàn tỉnh ước đạt hơn 2 triệu con, tăng 5,3% so với tổng đàn; gia cầm đạt 25 triệu con, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tín hiệu đáng mừng là kết quả các đợt giám sát gần đây nhất tại cả 3 khu vực trung tâm, Đông và Tây Lâm Đồng đều cho thấy, tại các thời điểm lấy mẫu chưa phát hiện có sự lưu hành của vi rút lở mồm long móng thuộc các serotype O, A, ASIA1 và SAT1 trên các đối tượng và địa điểm được giám sát. Đây là kết quả tích cực, góp phần cung cấp thông tin khoa học phục vụ công tác đánh giá nguy cơ và chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp trên địa bàn tỉnh.