Phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi thời điểm giao mùa

Có gần 20 năm kinh nghiệm chăn nuôi gà, gia đình ông Tạ Công Lương ở thôn 4, xã Yên Kỳ luôn chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là vào thời điểm giao mùa. Nhờ tuân thủ lịch tiêm phòng, vệ sinh chuồng trại và bổ sung dinh dưỡng hợp lý, đàn gà quy mô gần 10.000 con/lứa của gia đình nhiều năm qua cơ bản được bảo vệ an toàn trước dịch bệnh.

Ông Lương chia sẻ: Vào thời điểm giao mùa, sức đề kháng của vật nuôi có thể suy giảm, khiến nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm tăng cao. Vì vậy, gia đình tôi chú trọng tiêm phòng vắc-xin đầy đủ, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, đồng thời bổ sung dinh dưỡng và khoáng chất để tăng sức đề kháng cho đàn gà, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Ông Tạ Công Lương bổ sung thêm khoáng chất vào thức ăn, tăng sức đề kháng cho đàn gia cầm vào thời điểm giao mùa.

Hiện nay, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh đạt gần 381 nghìn con; đàn lợn trên 1,81 triệu con và đàn gia cầm hơn 38,5 triệu con. Toàn tỉnh có khoảng 5.300 trang trại chăn nuôi, trong đó hơn 100 trang trại quy mô lớn, 800 trang trại quy mô vừa và trên 4.000 trang trại quy mô nhỏ. Quy mô chăn nuôi lớn đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giám sát, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, nhất là trong điều kiện thời tiết chuyển mùa.

Thời điểm giao mùa thu - đông, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi thất thường là những yếu tố bất lợi đối với sức khỏe đàn gia súc, gia cầm, đồng thời tạo điều kiện để các loại mầm bệnh phát triển.

Trước tình hình đó, các địa phương trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại và môi trường chăn nuôi. Công tác theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và xử lý kịp thời các nguy cơ dịch bệnh cũng được chú trọng.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lê Thị Hà cho biết, thời điểm chuyển mùa làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là các bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi. Do đó, các cơ sở, hộ chăn nuôi cần thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, tái đàn và phòng, chống dịch bệnh; chủ động theo dõi tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần gia cố chuồng trại, bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp với diễn biến thời tiết; chủ động chống nóng, chống rét, giữ chuồng nuôi khô ráo, thông thoáng và hạn chế các yếu tố gây stress cho vật nuôi. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện mắc bệnh, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý, tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Người chăn nuôi ở xã Bình Phú chủ động tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc phòng nguy cơ mắc bệnh khi thời tiết giao mùa.

Cùng với phòng, chống dịch bệnh, việc phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững cũng cần được chú trọng. Các hộ, cơ sở chăn nuôi cần theo dõi nhu cầu thị trường để chủ động kế hoạch tái đàn, tránh phát triển ồ ạt dẫn đến mất cân đối cung - cầu; đồng thời, khuyến khích duy trì đàn giống bố mẹ nhằm chủ động nguồn con giống. Khi nhập giống, cần lựa chọn cơ sở cung cấp uy tín, bảo đảm đầy đủ giấy tờ kiểm dịch và thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi với chính quyền địa phương theo quy định.

Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng các loại vắc-xin theo kế hoạch, đúng đối tượng và hướng dẫn chuyên môn là giải pháp quan trọng nhằm tạo miễn dịch cho đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Việc kết hợp tiêm phòng với vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, kiểm soát nguồn con giống và thực hiện nghiêm quy trình an toàn sinh học sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phòng bệnh.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa không chỉ giúp bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi mà còn góp phần duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho thị trường trong những tháng cuối năm.