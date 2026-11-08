Phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi vụ Tết

Thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại đã buộc một số địa phương trong tỉnh phải tiêu hủy gần 3.000 con lợn với khối lượng hơn 135 tấn. Diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh truyền nhiễm, cùng hệ lụy sau các đợt mưa lũ làm chết hàng nghìn gia súc, gia cầm đang khiến công tác tái đàn gặp nhiều trở ngại. Để bảo vệ nguồn cung thực phẩm vụ Tết, cấp ủy, chính quyền cơ sở và người chăn nuôi đang khẩn trương siết chặt quy trình tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh từ sớm, từ xa.

Tại xã Phong Dụ Thượng, chính quyền địa phương phân công cán bộ chuyên môn bám sát cơ sở, phối hợp cùng trưởng thôn rà soát lại toàn bộ đàn gia súc, gia cầm. Để ngăn chặn mầm bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng, viêm da nổi cục hay dịch tả lợn châu Phi, lực lượng thú y hướng dẫn nông hộ thu gom chất thải, vệ sinh nền chuồng và phun hóa chất sát trùng đúng liều lượng.

Xã kiên quyết yêu cầu người dân không tái đàn ồ ạt khi chưa bảo đảm điều kiện chuồng trại, đồng thời phải thực hiện nghiêm quy trình cách ly đối với vật nuôi mới nhập đàn.

Từng thiệt hại toàn bộ đàn lợn do dịch tả lợn châu Phi vào thời gian trước, bà Lò Thị Đi ở thôn Làng Than, xã Phong Dụ Thượng thay đổi hoàn toàn phương thức chăn nuôi. Để bảo vệ lứa lợn xuất chuồng dịp Tết, gia đình chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin, đồng thời duy trì nghiêm lịch phun hóa chất tiêu độc định kỳ.

Bà Lò Thị Đi chia sẻ: Từ nay đến Tết, gia đình có khoảng 20 con lợn để bán, cán bộ thú y đến hướng dẫn phun khử trùng để phòng dịch tả lợn châu Phi. Gia đình vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi.

Đối với đàn gia cầm, quy trình phòng dịch cũng được người dân thắt chặt. Tại chuồng trại của bà Hoàng Thị Miên ở thôn Làng Trạng, xã Phong Dụ Thượng, lớp trấu lót nền liên tục được cào xới, thay mới để giữ độ khô ráo.

Bà Hoàng Thị Miên cho biết: Nhà tôi nuôi khoảng 300 con gia cầm, dự kiến cuối tháng 11, đầu tháng 12 sẽ xuất chuồng. Gia đình thường xuyên phun khử trùng, thay trấu quét dọn và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin như tụ huyết trùng.

Việc kiểm soát mầm bệnh được chính quyền địa phương triển khai đồng loạt. Các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao sau thiên tai phải được vệ sinh trước khi đưa con giống mới vào chuồng.

Ông La Triệu Long - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phong Dụ Thượng cho biết: “Xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm vắc-xin và phun hóa chất tiêu độc khử trùng đồng loạt tại 7/7 thôn. Hiện nay, chúng tôi đang đôn đốc người dân tổ chức tái đàn an toàn để đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán”.

Tại xã Tân Hợp, nhờ chủ động phòng ngừa từ sớm, tổng đàn gia súc hiện duy trì 5.630 con và hơn 80.000 con gia cầm, không phát sinh thiệt hại do thiên tai hay dịch bệnh. Địa phương áp dụng biện pháp lập chốt chặn sinh học ngay tại cổng các khu chăn nuôi tập trung để kiểm soát nguồn lây.

Khu vực chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Thúy ở thôn Cốc Gạo, xã Tân Hợp áp dụng quy định hạn chế tối đa người lạ tiếp cận. Phương tiện chuyên chở cám bắt buộc đi qua khu vực sát trùng.

Bà Nguyễn Thị Thúy chia sẻ: Trang trại của gia đình tôi hiện có 140 con lợn nên khâu sát khuẩn được đặt lên hàng đầu. Chỉ người nhà mới được vào chăm sóc để ngăn chặn lây nhiễm chéo, đồng thời duy trì tiêm đủ các mũi vắc-xin quan trọng như dịch tả, tai xanh.

Sự chủ động của nông hộ giúp cơ sở giảm áp lực quản lý dịch tễ. Tân Hợp đã hoàn thành tiêm hàng trăm liều vắc-xin và sử dụng hóa chất phun tiêu độc trên diện rộng.

Ngay từ đầu năm, xã giao Trung tâm Dịch vụ tổng hợp chuyển vắc-xin và 700 lít thuốc tiêu độc khử trùng xuống cơ sở để hướng dẫn người dân. Chúng tôi tập trung tuyên truyền các hộ chăn nuôi chủ động phòng dịch, đặc biệt kiểm soát chặt bệnh lở mồm long móng đang diễn biến phức tạp. Ông Triệu Đình Khôi - Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Hợp

Đến hết tháng 10/2026, tổng đàn gia súc chính đạt trên 1,49 triệu con, đàn gia cầm duy trì 13,3 triệu con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng lũy kế đạt 141.320 tấn, tương đương 83,13% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, thiên tai từ đầu năm làm chết và cuốn trôi 2.771 con gia súc, gia cầm, đồng thời, dịch tả lợn châu Phi lây lan ra 132 thôn thuộc 37 xã, phường, ảnh hưởng trực tiếp đến 437 hộ gia đình. Các ca bệnh lở mồm long móng, viêm da nổi cục và bệnh dại tiếp tục được ghi nhận tại nhiều địa phương.

Để hoàn thành chỉ tiêu sản lượng thịt hơi xuất chuồng 170.000 tấn, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương siết chặt công tác quản lý tái đàn. Trong 10 tháng, toàn tỉnh đã tiêm 238.600 liều vắc-xin các loại và sử dụng 31.000 lít hóa chất làm sạch môi trường chăn nuôi.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng nghìn chuyến xe vận chuyển động vật ra vào địa bàn tỉnh và giám sát chặt chẽ khâu giết mổ đối với hơn 56.000 con gia súc, kiên quyết xử lý các trường hợp tiêu thụ gia súc ốm chết.

Quản lý tốt rủi ro dịch bệnh lúc giao mùa là yếu tố cốt lõi để giữ vững thành quả chăn nuôi. Việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêu độc khử trùng và kiểm soát nguồn gốc con giống giúp ngành nông nghiệp chặn đứng đường lây lan của mầm bệnh, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi.