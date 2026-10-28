Phòng chống bạo lực học đường từ việc tin tưởng hơn ở thầy cô, đừng ngại chia sẻ

Diễn đàn “Lắng nghe để thấu cảm – Kết nối để an toàn” diễn ra tại Trường THPT Hà Huy Tập (Thành Vinh, Nghệ An).

Chiều 28/10, tại Trường THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh), Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường, với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh.

Diễn đàn có sự tham gia trao đổi của đại diện ngành giáo dục, lực lượng công an, chuyên gia tâm lý và cán bộ Đoàn. Thông qua các hoạt động giao lưu, khảo sát và xử lý tình huống, chương trình giúp học sinh nhận diện các hình thức bạo lực học đường, nâng cao kỹ năng ứng xử và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Nhận diện bạo lực, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ

Theo khảo sát trực tuyến do Báo Tiền Phong thực hiện trước diễn đàn, trong hơn 14.300 câu trả lời về việc từng chứng kiến hành vi bạo lực bằng lời nói hoặc cô lập bạn bè, trên 65% học sinh cho biết đã từng chứng kiến những hành vi này. Gần 10% học sinh được khảo sát cho biết chọn cách im lặng, bỏ đi vì sợ bị liên lụy khi thấy bạn bị bắt nạt.

Diễn đàn trao đổi về chủ đề phòng chống bạo lực học đường với sự tham gia trực tiếp của hơn 1.000 học sinh Trường THPT Hà Huy Tập, Nghệ An.

Bạo lực học đường không chỉ thể hiện qua những vụ xô xát, gây thương tích mà còn tồn tại dưới nhiều hình thức như chửi rủa, miệt thị ngoại hình, lan truyền tin đồn, cô lập bạn bè hoặc công kích trên mạng xã hội. Những hành vi này có thể gây tổn thương tâm lý, ảnh hưởng đến lòng tự trọng và cảm giác an toàn của học sinh.

Tại diễn đàn, Đại úy Nguyễn Hữu Tráng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an đã phát hiện, nắm bắt 5 vụ việc liên quan đến bạo lực học đường, với 24 học sinh liên quan.

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập trong tiểu phẩm với tình huống giả định mâu thuẫn trong học đường.

Theo Đại úy Nguyễn Hữu Tráng, bạo lực học đường gồm bạo lực thể chất và bạo lực tinh thần. Trong đó, các hành vi xúc phạm, cô lập, tẩy chay hoặc công kích trên mạng có thể khiến mâu thuẫn leo thang, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đối với trường hợp bị ghép ảnh, lập tài khoản giả mạo hoặc xúc phạm trên mạng xã hội, học sinh cần sử dụng chức năng báo cáo của nền tảng, lưu giữ đường dẫn, ảnh chụp màn hình và thông tin liên quan; đồng thời thông báo cho giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu và cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý. Các em không nên im lặng chịu đựng hoặc đáp trả bằng những lời lẽ công kích trên mạng.

Đại úy Nguyễn Hữu Tráng lưu ý, tùy tính chất, mức độ, hành vi bạo lực học đường có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Việc người gây bạo lực chưa đủ 18 tuổi không đồng nghĩa với việc được miễn trách nhiệm trong mọi trường hợp.

Diễn đàn thu hút sự quan tâm, chia sẻ, thể hiện quan điểm của nhiều học sinh.

Ở góc độ tâm lý, TS Trần Hằng Ly, giảng viên Khoa Tâm lý, Trường Sư phạm, Đại học Vinh khuyên học sinh khi bị bắt nạt, cô lập cần chủ động tìm đến người lớn đáng tin cậy, chia sẻ rõ tình trạng đang gặp phải để được hỗ trợ. Nếu bảo đảm an toàn, các em nên lưu giữ bằng chứng, tránh tranh cãi trên mạng hoặc gặp riêng nhóm bạn có hành vi đe dọa.

TS Trần Hằng Ly cho biết, việc bị tẩy chay có thể gây tổn thương sâu sắc, khiến học sinh mất ngủ, sợ đến lớp, thu mình và giảm tự tin. Vì vậy, ngăn chặn bắt nạt không thể chỉ đặt lên vai học sinh mà cần có sự đồng hành, trách nhiệm của gia đình và nhà trường.

Tin tưởng thầy cô, xây dựng môi trường học đường an toàn

Ông Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cho rằng, bạo lực học đường có thể bắt đầu từ những mâu thuẫn nhỏ trong lớp nhưng lan rộng trên mạng xã hội, khiến sự việc trở nên phức tạp.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, học sinh cần chủ động thông tin cho giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban Giám hiệu để nhà trường kịp thời tìm hiểu nguyên nhân, tháo gỡ mâu thuẫn và ngăn chặn sự việc diễn biến nghiêm trọng.

Các khách mời, chuyên gia, nhà giáo trả lời câu hỏi của học sinh liên quan đến nhận diện, xử lý tình trạng bạo lực trong học sinh.

“Các em hãy tin tưởng nhà trường, tin tưởng vào thầy cô. Dù chỉ là một sự việc nhỏ, khi được thông báo sớm, nhà trường sẽ có cách xử lý kịp thời”, ông Cao Thanh Bảo nhắn nhủ học sinh.

Phát biểu tại diễn đàn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nhấn mạnh, trường học phải là nơi an toàn, nuôi dưỡng tình bạn, tình thầy trò và lòng nhân ái. Mỗi học sinh cần biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, dũng cảm lên tiếng trước hành vi bắt nạt và không tiếp tay cho những nội dung làm tổn thương người khác.

Thông qua diễn đàn, Ban tổ chức mong muốn tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và xã hội trong phát hiện, ngăn chặn bạo lực học đường từ sớm; đồng thời xây dựng văn hóa tôn trọng, thấu hiểu, góp phần tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cả trong đời thực lẫn không gian mạng.

Ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết từ năm học này sẽ đưa nhiệm vụ phòng chống bạo lực học đường vào tiêu chí "cứng" xét thi đua của các cơ sở giáo dục, hiệu trưởng nhà trường.

Ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho rằng, bạo lực học đường không phải là chuyện của riêng ai. Theo ông, cần chuyển mạnh từ tư duy “xử lý sự vụ” sang “chủ động phòng ngừa”; từ quản lý bằng kỷ luật đơn thuần sang xây dựng môi trường giáo dục dựa trên sự tôn trọng, yêu thương và thấu hiểu.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, yêu cầu hiệu trưởng các trường xem phòng, chống bạo lực học đường là nhiệm vụ thường xuyên; chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết mâu thuẫn từ sớm. Từ năm học này, Sở GD&ĐT sẽ đưa công tác phòng, chống bạo lực học đường thành tiêu chí cứng trong xếp loại cơ sở giáo dục và hiệu trưởng nhà trường.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, giáo viên, chuyên gia và học sinh cùng in dấu vân tay lên bảng cam kết thể hiện quyết tâm chung tay phòng chống bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, các trường cần lấy giáo dục nhân cách, kỹ năng sống làm nền tảng; phát huy hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, bảo đảm an toàn trên không gian mạng và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện ban giám hiệu, giáo viên, chuyên gia và học sinh cùng in dấu vân tay lên bảng cam kết với thông điệp “Mỗi dấu vân tay – Một lời cam kết an toàn”, thể hiện quyết tâm chung tay phòng, chống bạo lực học đường.