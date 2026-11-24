Giờ thể dục của thầy - trò Trường tiểu học Long Biên (Hà Nội). Ảnh: TG.

Không chờ xảy ra vụ việc mới can thiệp

Đại biểu Hoàng Văn Tuyên - đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cho rằng, bạo lực học đường và việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn cho học sinh, giáo viên vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Đây không chỉ là câu chuyện của một học sinh, giáo viên hay nhà trường mà còn liên quan đến kỷ cương học đường, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, văn hóa ứng xử và trách nhiệm giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội.

Thực tế, việc phòng, chống bạo lực học đường ở không ít nơi vẫn được chú ý nhiều hơn sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Khi học sinh đánh nhau, quay clip đưa lên mạng xã hội, xúc phạm hoặc hành hung giáo viên, các bên mới bắt đầu tìm nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đưa ra biện pháp xử lý.

Trong khi đó, theo đại biểu Hoàng Văn Tuyên, giáo dục không thể chỉ dừng ở xử lý hậu quả mà cần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Từ thực tế này, đại biểu đề xuất, Bộ GD&ĐT xây dựng chương trình chuyên đề về kỹ năng ứng xử, phòng, chống bạo lực học đường.

Có thể nghiên cứu quy định tối thiểu một buổi mỗi tháng trong thời lượng sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm hiện có, phù hợp với từng cấp học, không làm tăng tiết học.

Điều quan trọng, những buổi sinh hoạt này không nên chỉ dừng ở việc nhắc nhở học sinh không được đánh nhau. Nội dung cần giúp học sinh nhận diện hành vi bạo lực, hiểu những hậu quả về tâm lý, pháp lý; đồng thời biết kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng và tìm kiếm sự trợ giúp khi bị bắt nạt hoặc nhận thấy bạn có nguy cơ thực hiện hành vi bạo lực.

Các tình huống thực tế cũng cần được đưa vào để học sinh thảo luận, thực hành cách ứng xử khi bị xúc phạm, chứng kiến bạn bị bắt nạt, bất đồng với thầy cô hoặc bị kích động trên mạng xã hội.

“Kiểm soát được cơn giận không phải là yếu đuối. Không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn mới là biểu hiện của bản lĩnh và trưởng thành”- đại biểu Hoàng Văn Tuyên nhấn mạnh, đồng thời nêu quan điểm, không ai có quyền sử dụng bạo lực để giải quyết bất đồng, dù là với bạn bè hay thầy cô.

Nói không với bạo lực học đường. Ảnh minh họa/internet.

Xử lý nghiêm đi đôi với giáo dục và hỗ trợ tâm lý

Đối với những hành vi bạo lực nghiêm trọng, đại biểu Hoàng Văn Tuyên cho rằng, cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, xử lý nghiêm không đồng nghĩa với việc từ bỏ mục tiêu giáo dục. Đặc biệt, với học sinh chưa thành niên, bên cạnh trách nhiệm đối với hành vi của mình, cần có cơ chế để các em nhận thức sai lầm, sửa chữa và tái hòa nhập.

Từ góc độ này, phòng, chống bạo lực học đường cần được nhìn nhận như một nội dung của giáo dục con người, chứ không chỉ là nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong nhà trường. Mục tiêu cuối cùng là giúp học sinh biết tôn trọng người khác, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp vấn đề.

Cùng với giáo dục kỹ năng ứng xử, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cũng được xem là một thành tố quan trọng trong xây dựng môi trường học đường an toàn. GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách giáo dục (Bộ GD&ĐT) - cho biết, Viện đã phát phiếu khảo sát đến hàng chục nghìn giáo viên, phụ huynh, học sinh. Kết quả cho thấy, nhu cầu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trong trường học là rất cần thiết.

Theo ông, hoạt động này không chỉ giúp học sinh phục hồi sau những sang chấn do thiên tai gây ra mà còn góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, tích cực, hỗ trợ sự phát triển toàn diện của các em.

Cho rằng chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội có vai trò trong xây dựng môi trường học tập an toàn, tích cực; bà Nguyễn Thị Y Duyên - chuyên gia bảo vệ trẻ em, Chương trình Bảo vệ trẻ em, UNICEF – nhấn mạnh, giải pháp này góp phần phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình và những tác động tiêu cực từ môi trường xã hội có thể ảnh hưởng đến trẻ em.

Theo bà Duyên, thời gian tới, hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ tâm lý xã hội cần được lồng ghép vào hệ thống giáo dục và mở rộng tới nhiều địa phương.

Nói không với bạo lực học đường. Ảnh minh họa/internet.

5 nhiệm vụ cấp bách

Để ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, tại văn bản số 3147/BGDĐT-HSSV, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách, nhằm quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường cho năm học mới.

Một là, triển khai tổng rà soát công tác tổ chức thực hiện các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường ở các cơ sở giáo dục, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ trong Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường.

Hai là, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trong trường học; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội, nhân viên, học sinh tổ chức triển khai và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường.

Các cơ sở giáo dục phải công khai số điện thoại đường dây nóng của Hiệu trưởng, Công an xã/phường và bộ phận tư vấn tâm lí tại các vị trí dễ quan sát. Phát huy tối đa vai trò của Giáo viên chủ nhiệm, lực lượng Đoàn - Đội và tổ tư vấn tâm lí học đường để chủ động nắm bắt mâu thuẫn của học sinh ngay từ khi mới phát sinh trên lớp hoặc trên mạng xã hội. Triển khai hòm thư góp ý điện tử hoặc ứng dụng bảo mật để học sinh dễ dàng tố giác hành vi bắt nạt đồng thời bảo vệ học sinh tố giác.

Ba là, công tác phối hợp Nhà trường - Gia đình - Địa phương. Thiết lập và duy trì kênh liên lạc thường xuyên, hiệu quả với cha mẹ học sinh để quản lí học sinh ngoài giờ học. Thiết lập cơ chế phối hợp, trao đổi trực tiếp, nhanh chóng giữa nhà trường với lực lượng công an tại địa bàn để thống nhất nhận định, đánh giá tình hình kịp thời và ứng phó linh hoạt giải quyết các vấn đề phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến bạo lực học đường.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và giáo dục pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo liên quan. Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống bắt nạt, kĩ năng giải quyết mâu thuẫn và kĩ năng ứng xử trên môi trường mạng cho học sinh. Hướng dẫn học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật. Nhận diện và từ chối các hành vi kích động bạo lực trực tuyến. Tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội.

Năm là, kiểm tra, giám sát và xử lí nghiêm vi phạm. Thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường. Xử lí nghiêm minh, kịp thời cá nhân và tập thể vi phạm, thiếu trách nhiệm. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe và tính giáo dục.