Phòng cháy từ sớm, từ xa ở Tây Nam Lâm Đồng

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH thực hành phương án chữa cháy tại cửa hàng xăng dầu ở xã Đồng Kho

Chủ động nhận diện, ngăn ngừa nguy cơ cháy, nổ

Thượng tá Nguyễn Hồng Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC&CNCH tại 9 xã phía Tây Nam, gồm Đức Linh, Hoài Đức, Trà Tân, Nam Thành, Tánh Linh, Suối Kiết, Đồng Kho, Bắc Ruộng và Nghị Đức. Đây là địa bàn rộng, có dân số khoảng 280.000 người, thuộc khu vực 2 huyện Đức Linh và Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận (cũ).

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 triển khai lực lượng chuẩn bị diễn tập phương án chữa cháy

Địa bàn có nhiều khu dân cư đông đúc, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cụm công nghiệp, tập trung nhiều tại các xã Đức Linh, Hoài Đức, Tánh Linh và Trà Tân. Hoạt động sản xuất, kinh doanh đa dạng, cùng với nhu cầu sử dụng điện, nhiên liệu và các thiết bị phục vụ sinh hoạt, sản xuất khiến nguy cơ cháy, nổ luôn hiện hữu nếu các điều kiện an toàn không được bảo đảm.

Thượng tá Nguyễn Hồng Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10

Với nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh đan xen, nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất cao. Thượng tá Nguyễn Hồng Nam, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10

Trước yêu cầu đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 chú trọng công tác nắm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phối hợp với công an các xã rà soát địa bàn, nhận diện những khu vực, cơ sở có nguy cơ cháy cao để chủ động xây dựng phương án ứng phó.

Công tác kiểm tra được tăng cường tại hơn 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc thực hiện các điều kiện an toàn PCCC.

Song song với công tác kiểm tra, tuyên truyền được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa cháy, nổ từ sớm. Đơn vị phối hợp với công an các xã tổ chức các buổi phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn người dân nhận biết nguy cơ cháy, nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và thực hành kỹ năng xử lý những tình huống thường gặp.

Công an tuyên truyền kiến thức, kỹ năng chữa cháy và CNCH cho người dân xã Nam Thành

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 đã xây dựng hơn 100 nội dung tuyên truyền thiết thực, đồng thời đưa vào thực hành thông qua các buổi thực tập phương án PCCC.

Nội dung tuyên truyền được triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng, từ hộ gia đình, khu dân cư đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, người dân không chỉ được trang bị kiến thức mà còn có điều kiện trực tiếp rèn luyện kỹ năng xử lý khi xảy ra sự cố.

Lan tỏa ý thức phòng cháy trong cộng đồng

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng Công an xã Nam Thành cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC. Nhờ chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đến nay, địa bàn không xảy ra vụ cháy nào.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng Công an xã Nam Thành

Không chỉ lực lượng chức năng, người dân cũng từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác phòng cháy. Ông K’ Giang, người dân xã Nam Thành chia sẻ, thông qua các buổi tuyên truyền và thực tập chữa cháy, người dân được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống, bảo vệ bản thân và gia đình khi có sự cố xảy ra. Những kiến thức này rất thiết thực, giúp người dân không còn lúng túng khi đối mặt với nguy cơ cháy, nổ.

Một trong những giải pháp được chú trọng tại địa bàn là duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về PCCC. Hiện nay, tại 9 xã do Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 phụ trách có gần 70 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đang hoạt động. Đây là lực lượng nòng cốt tại khu dân cư trong việc nâng cao ý thức phòng ngừa, kịp thời phát hiện nguy cơ và hỗ trợ xử lý sự cố ban đầu khi có tình huống xảy ra.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng bình bọt chữa cháy

Thông qua các mô hình này, kiến thức và kỹ năng PCCC được lan tỏa đến từng hộ gia đình. Người dân được nhắc nhở kiểm tra hệ thống điện, sử dụng thiết bị sinh nhiệt an toàn, bố trí lối thoát nạn và chuẩn bị phương tiện chữa cháy cần thiết.

Việc chủ động phòng ngừa từ mỗi gia đình góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại nếu sự cố xảy ra. Trong 10 tháng năm 2026, địa bàn 9 xã do Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 phụ trách không để xảy ra vụ cháy, nổ nghiêm trọng.

Ông K’ Giang, người dân xã Nam Thành

Thông qua các buổi tuyên truyền và thực tập chữa cháy, người dân không còn lúng túng khi đối mặt với nguy cơ cháy, nổ. Ông K’ Giang, người dân xã Nam Thành

Trước yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn rộng, thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 10 tiếp tục phối hợp với công an các xã tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn khắc phục những nguy cơ mất an toàn; duy trì thực tập các phương án chữa cháy, CNCH sát với tình hình thực tế. Cùng với đó, đơn vị chú trọng nâng cao kỹ năng cho lực lượng tại chỗ, phát huy vai trò của các mô hình tự quản trong cộng đồng.

Chủ động phòng cháy từ sớm, từ xa vì thế không chỉ giúp hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố mà còn là biện pháp bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, giữ an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi mỗi người dân, mỗi cơ sở nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, công tác PCCC sẽ được triển khai hiệu quả hơn, góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở.