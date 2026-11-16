Phòng cháy trong trường học: Còn những khoảng trống an toàn

Chủ động phòng ngừa từ mỗi nhà trường

Thành phố Bắc Ninh hiện có 1.626 cơ sở giáo dục. Thời gian qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các trường học từng bước được quan tâm, đi vào nền nếp. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố), đơn vị chủ động nắm tình hình địa bàn, rà soát, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra. Qua đó, lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn các cơ sở nhận diện nguy cơ, yêu cầu khắc phục những tồn tại, vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại có thể xảy ra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông FPT sử dụng bình chữa cháy dập lửa.

Ở nhiều trường học, người đứng đầu cơ sở đã nêu cao trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Đơn cử tại Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, bên cạnh việc duy trì nghiêm túc các quy định an toàn điện, nhà trường thường xuyên phối hợp tổ chức cho giáo viên, học sinh thực hành kỹ năng thoát nạn và sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy tại chỗ, tạo sự chủ động cao khi có tình huống phát sinh

Bên cạnh đó, một số cơ sở còn chưa chủ động bố trí kinh phí cho công tác phòng cháy hoặc đã bố trí nhưng còn khiêm tốn; công tác huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, giáo viên chưa được duy trì thường xuyên. Trung tá Tô Đức Phú, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Lạng Giang cho biết: “Qua kiểm tra, ở khu vực Lạng Giang vẫn còn một số trường học chưa quan tâm, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng cháy; khắc phục tồn tại chưa triệt để; người đứng đầu cơ sở còn biểu hiện chủ quan trong công tác này”.

Thực tế này cho thấy, việc bảo đảm an toàn phòng cháy không thể chỉ dừng ở trang bị một số bình chữa cháy hay xây dựng phương án trên giấy. Mỗi thiết bị phải được duy trì trong trạng thái hoạt động; mỗi giáo viên cần nắm được kỹ năng xử lý tình huống; mỗi học sinh phải được hướng dẫn cách thoát nạn phù hợp với lứa tuổi. Quan trọng hơn, người đứng đầu nhà trường phải thực sự coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn trực tiếp với trách nhiệm bảo vệ tính mạng học sinh.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra

Nguy cơ mất an toàn phòng cháy càng cần được quan tâm tại những cơ sở giáo dục phải bố trí địa điểm dạy và học tạm thời trong quá trình xây dựng, cải tạo hoặc phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tại phường Gia Bình, một số lớp học được bố trí tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi thành phố cũ và Khu liên hợp thể thao huyện Gia Bình cũ trong thời gian triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Thống kê ban đầu, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi có 12 lớp mầm non (236 học sinh), 15 lớp tiểu học (448 học sinh) và 2 lớp trung học cơ sở (96 học sinh); tại Khu liên hợp thể thao huyện cũ có 7 lớp trung học cơ sở (278 học sinh).

Trong năm 2026, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Bắc Ninh) đã thực hiện 329 lượt kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 4.489 giáo viên, nhân viên, cùng hơn 80 nghìn học sinh, sinh viên. Đồng thời, đơn vị đã thẩm duyệt điều kiện an toàn phòng cháy cho 168 công trình giáo dục và nghiệm thu 32 công trình đủ điều kiện an toàn phòng cháy.

Nhằm phòng ngừa cháy nổ, Thiếu tá Nguyễn Văn Giang, Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Gia Bình cho biết: “ Dù khu vực học tạm là công trình kiên cố, đã được trang bị hệ thống phòng cháy và có giải pháp thoát khói khi xảy ra sự cố nhưng do học sinh học tập trung trong thời gian dài, đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám sát. Hằng tuần, lực lượng chức năng dành khoảng 15-20 phút hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kiến thức an toàn phòng cháy cho học sinh và kiểm tra, vận hành hệ thống phòng cháy, chữa cháy để kịp thời phát hiện những bất thường”.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, công tác phòng cháy, chữa cháy tại một số cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Trước yêu cầu cấp thiết đó, tại Công văn số 12754/UBND-NC ngày 13/11/2026, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Cùng đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và UBND các xã, phường tổ chức rà soát điều kiện an toàn, ưu tiên trường mầm non, điểm học tạm, điểm trường đang cải tạo và nội trú, bán trú. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải tổ chức tự kiểm tra hệ thống điện, thiết bị công suất lớn, nơi sạc xe điện, kho bãi và lối thoát nạn; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định...

Để phòng ngừa cháy nổ xảy ra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, Trung tá Phạm Bá Thống, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý các cơ sở giáo dục lơ là, chủ quan trong công tác phòng cháy, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng của học sinh và giáo viên.