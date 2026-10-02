Phòng cháy, chữa cháy phải chuyển mạnh sang chủ động nhận diện và quản trị rủi ro

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và biểu dương những thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong suốt 65 năm qua. Lực lượng luôn thể hiện lòng trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để cứu người, cứu tài sản.

Trong nhiều tình huống nguy nan, cán bộ, chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không quản gian khổ, thậm chí hy sinh sức khỏe và tính mạng để bảo vệ nhân dân. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, nhiều người bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện rõ phẩm chất “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”- Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhiều công trình cao tầng, công trình ngầm, trung tâm dữ liệu, cơ sở năng lượng, hóa chất và hạ tầng giao thông quy mô lớn được đầu tư, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang đứng trước những yêu cầu mới. Đặc biệt, biến đổi khí hậu có thể làm xuất hiện những tình huống phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy không thể chỉ tập trung xử lý khi sự cố xảy ra mà phải chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, nhận diện và quản trị rủi ro.

“An toàn phải được chuẩn bị cùng với phát triển, được bảo đảm ngay từ những quyết định hôm nay” là yêu cầu được đặt ra đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn mới- Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Một trong những định hướng đáng chú ý được Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra là đổi mới mạnh mẽ tư duy và biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo hướng lấy phòng ngừa làm trọng tâm, quản trị rủi ro làm phương thức, xây dựng thế trận phòng cháy, chữa cháy toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở. Theo đó, mỗi đô thị, dự án hạ tầng, cơ sở sản xuất, khu dân cư cần được nhận diện nguy cơ cháy, nổ ngay từ khâu quy hoạch, thiết kế. Trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu, người sử dụng và cơ quan quản lý cũng cần được phân định rõ ràng. Công tác hậu kiểm được định hướng thực hiện thực chất hơn, dựa trên dữ liệu; các hành vi gian dối, vi phạm trực tiếp đe dọa an toàn phải được xử lý nghiêm minh.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, Cục sẽ chuyển mạnh sang quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu theo phương châm “phòng ngừa chủ động, ứng phó linh hoạt, khắc phục kịp thời”; tập trung kéo giảm các vụ cháy gây chết người, đồng thời đẩy nhanh các đề án hiện đại hóa lực lượng.

Ba trung tâm huấn luyện ứng phó khẩn cấp tại ba miền Bắc, Trung, Nam được định hướng xây dựng đạt chuẩn quốc tế, phục vụ chỉ huy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và huấn luyện chuyên sâu. Các lực lượng cần đủ năng lực ứng phó với những tình huống phức tạp tại nhà cao tầng, không gian ngầm, trung tâm dữ liệu, cơ sở hóa chất nguy hiểm, nhà máy điện và các công trình có yêu cầu đặc biệt về an toàn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Thiếu tướng Dương Đức Hải, sau 25 năm triển khai Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thế trận phòng ngừa từ cơ sở từng bước được hình thành. Các lực lượng tại chỗ, mô hình an toàn và điểm chữa cháy công cộng trở thành một phần quan trọng trong khả năng phòng ngừa, ứng phó của cộng đồng.

Đây cũng là thông điệp có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi người dân: phòng cháy không bắt đầu khi có tiếng còi xe cứu hỏa, mà bắt đầu từ việc nhận diện nguy cơ và chuẩn bị phương án an toàn ngay trong gia đình, nơi làm việc và khu dân cư.