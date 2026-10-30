Phong Châu xây dựng môi trường công sở không khói thuốc

Cán bộ phường Phong Châu tuyên truyền người dân không hút thuốc lá nơi công sở.

Quy định được áp dụng tại phòng làm việc, phòng họp, khu vực tiếp công dân, nơi tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Đây là những vị trí tập trung đông người, có sự tiếp xúc thường xuyên giữa cán bộ với công dân. Giữ các khu vực này sạch khói thuốc vừa hạn chế tác hại của việc hút thuốc thụ động, vừa bảo đảm sạch sẽ, nghiêm túc của cơ quan hành chính.

Việc thực hiện đòi hỏi người có thói quen hút thuốc chủ động điều chỉnh hành vi; lãnh đạo, cán bộ chủ chốt nêu gương; đồng nghiệp góp ý cho nhau và nhắc nhở khách đến liên hệ công tác bằng thái độ phù hợp. Từ yêu cầu không hút thuốc, ý thức giữ gìn công sở được thể hiện qua nhiều việc hằng ngày như bảo đảm vệ sinh, sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm và bảo vệ cảnh quan. Mỗi việc đều nhỏ, nhưng cách thực hiện nghiêm túc góp phần hình thành tác phong gọn gàng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ phường.

Ban hành quy định và tổ chức quán triệt mới là bước đầu. Để công sở duy trì được môi trường không khói thuốc, mỗi cán bộ cần chấp hành thường xuyên, người đứng đầu các bộ phận phải kịp thời kiểm tra, nhắc nhở. Việc không hút thuốc tại nơi làm việc trở thành cách ứng xử bình thường, thay vì chỉ được thực hiện trong các đợt tuyên truyền hoặc lúc có kiểm tra.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Lương - Bí thư Đảng ủy phường, xây dựng công sở không khói thuốc gắn với trách nhiệm nêu gương và thực hiện văn hóa công vụ. Cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc chấp hành, đồng thời vận động đồng nghiệp, người thân và Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá. Sự gương mẫu trong cơ quan tạo thêm sức thuyết phục cho quá trình tuyên truyền ở cộng đồng.

Phường duy trì việc nhắc nhở tại nơi làm việc, đặt biển “Cấm hút thuốc” ở vị trí dễ quan sát và lồng ghép nội dung chấp hành trong sinh hoạt cơ quan. Cán bộ trực tiếp tiếp dân có trách nhiệm trao đổi đúng mực để công dân, khách đến làm việc cùng giữ gìn không gian chung. Những trường hợp chưa thực hiện nghiêm được góp ý kịp thời. Một lời nhắc rõ ràng, đúng mực giúp người hút thuốc hiểu quy định được đặt ra để bảo vệ sức khỏe, nhất là những người phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Cách ứng xử trong quá trình nhắc nhở cũng phản ánh sự chuyên nghiệp, gần gũi của cán bộ cơ sở.

Duy trì công sở sạch khói thuốc không cần nhiều kinh phí, nhưng đòi hỏi sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Mỗi cán bộ thay đổi một thói quen, mỗi bộ phận giữ nghiêm một quy định sẽ tạo nên môi trường làm việc an toàn, trong sạch. Từ công sở, ý thức tôn trọng không gian chung tự khắc lan tỏa tới gia đình và cộng đồng, để người dân cảm nhận văn hóa công sở bằng chính trải nghiệm của mình mỗi lần đến giao dịch.