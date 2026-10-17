Phòng Cảnh vệ miền Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì nhân kỷ niệm 70 năm thành lập

Tối 16/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18/10/1956 – 18/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Phòng Cảnh vệ miền Nam vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh; nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức; đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị qua các thời kỳ.

Các đại biểu làm lễ chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích của Phòng Cảnh vệ miền Nam trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, việc đơn vị được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Đặng Hồng Đức đề nghị Phòng Cảnh vệ miền Nam tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong công tác cảnh vệ.

Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ.

Phòng Cảnh vệ miền Nam viết tiếp truyền thống 70 năm anh hùng

Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam, Thượng tá Vũ Thanh Khương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Ôn lại truyền thống tại lễ kỷ niệm, Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam, Thượng tá Vũ Thanh Khương cho biết, tiền thân của đơn vị là Đại đội 80, được thành lập ngày 18/10/1956 tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ, với quân số ban đầu 120 người.

Ngay từ những ngày đầu, đơn vị đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ lãnh đạo Xứ ủy Nam Bộ, căn cứ cách mạng và cơ quan Trung ương Cục miền Nam. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ, vừa trực tiếp chiến đấu, bảo vệ căn cứ, phối hợp với những lực lượng khác đánh địch, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trải qua những năm tháng chiến tranh, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã anh dũng hy sinh. Những chiến công, mất mát ấy trở thành một phần lịch sử vẻ vang, hun đúc truyền thống trung thành, tận tụy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Sau ngày đất nước thống nhất, đơn vị tiếp tục được kiện toàn tổ chức, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn. Từ năm 2018 đến nay, đơn vị mang tên Phòng Cảnh vệ miền Nam, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, Phòng Cảnh vệ miền Nam đã tham mưu, triển khai nhiều phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, những đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và sự kiện chính trị quan trọng tại TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành phố phía Nam.

Với những thành tích đạt được, đơn vị đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; có 4 tập thể, 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Khương, phát huy truyền thống 70 năm, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh vệ miền Nam tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, trình độ nghiệp vụ; xây dựng đơn vị đoàn kết, kỷ luật, chính quy, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ trong tình hình mới.

Tiếp nối truyền thống anh hùng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Tập thể các thế hệ cán bộ phòng Cảnh vệ miền Nam chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Đại diện những thế hệ cán bộ từng công tác tại đơn vị, nguyên Trưởng phòng Cảnh vệ miền Nam, Đại tá Trương Quang Khả bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành, phát triển của đơn vị sau 70 năm.

Theo Đại tá Trương Quang Khả, dù mỗi thời kỳ có những yêu cầu, nhiệm vụ khác nhau, điều không thay đổi là tinh thần trung thành, tận tụy, trách nhiệm và ý thức bảo đảm tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ.

Từ thực tiễn nhiều năm công tác, Đại tá mong muốn thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục kế thừa những giá trị tốt đẹp mà lớp người đi trước đã vun đắp; giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, không ngừng học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp nối niềm tự hào ấy, đại diện thế hệ trẻ Phòng Cảnh vệ miền Nam, Thượng úy Phạm Thu Thủy khẳng định, những chiến công, thành tích của đơn vị là động lực để cán bộ, chiến sĩ trẻ không ngừng phấn đấu, rèn luyện.

Thượng úy Phạm Thu Thủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Thế hệ trẻ xác định trách nhiệm giữ vững phẩm chất chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ, chủ động ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào thực tiễn công tác; phát huy tinh thần xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Những chia sẻ của thế hệ đi trước cùng quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trẻ cho thấy sự tiếp nối xuyên suốt giữa truyền thống và hiện tại. Đó không chỉ là niềm tự hào về những chiến công đã đạt được, mà còn là trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác cảnh vệ. Vì vậy, việc chủ động dự báo, nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thạc Hiếu

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xác định tiếp tục cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng công tác, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển của Phòng Cảnh vệ miền Nam. Từ truyền thống chiến đấu, hy sinh của những thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.